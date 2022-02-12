Весил 14 тонн, противостоял любым немецким машинам. Этот танк участвовал в реконструкции сражений на «Линии Сталина»

Новости Беларуси. Танк Т-50, который противостоял любой военной машине времен Великой Отечественной. Он принял участие в битве под Москвой. Сражение 12 февраля воссоздали на «Линии Сталина», чтобы продемонстрировать мощь бронированной машины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам бой считают судьбоносным. Именно его исход вселил надежду на скорую победу красноармейцев. В чем уникальность танка Т-50 и почему было выпущено всего 75 единиц – материал Полины Королевы.

Ленинград. Первые годы войны. Начато производство боевых машин нового образца. Руководит проектом советский конструктор Гинзбург. И создает уникальный Т-50. Танк легкого типа для поддержки пехоты весил всего 14 тонн. Ядром машины был двигатель В-4 мощностью в 300 лошадиных сил. Но производство было дорогим – 280 тысяч рублей. Потому в 1942 году Сталин подписал указ о снятии с вооружения танка Т-50. Хотя, как признают специалисты, во многом он был совершенен.

Полина Королева, корреспондент:

Первым заказом советская армия запросила 700 танков Т-50. Они пришли на смену модели Т-26, чьим недостатком была бронезащита. Выстоять в бою против немецкой машины предшественник не мог. Т-50 же обладал круговой защитой в 37 миллиметров. К тому же не уступал по части боевой мощи. 45-миллиметровая пушка была способна поразить практически все машины того времени. Реконструкция танка Т-50 велась по оригинальным чертежам и фотографиям. Его можно увидеть на «Линии Сталина» – читайте здесь.

Планировалось, что выпуск боетехники будет массовым. Но в условиях военного времени и начавшейся эвакуации поставить производство на поток оказалось невозможным. С рельс завода сошло всего 75 танков Т-50. До наших дней сохранилось два. По оригинальным чертежам, с нуля реставраторы «Линии Сталина» создали реплику, которая сегодня участвовала в реконструкции сражений под Москвой.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

«Линия Сталина» – мы и статический музей, по сути, как мертвая история, которую нельзя трогать руками, мы так же еще и живая история. Мы часто делаем экспонаты, которые еще в рабочем состоянии. Как стрелкового оружия касается, так и артиллерийских вооружений, так и гусеничной, колесно-гусеничной техники. И вот, по сути, очередной экспонат – это живая история. Выбор для реконструкции именно московских сражений не случаен. Здесь состоялась первая большая победа красноармейцев, которая вселила надежду и веру в счастливый исход войны. Передвижения участников реконструкции практически повторяют реальные боевые действия 1942-го.