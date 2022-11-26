Маме, любимой и фронтовому товарищу. Посмотрите, какие стихи писал 17-летний солдат на войне

Новости Беларуси. Увековечить имена и подвиги тех, кто пал жертвой фашистской чумы. В Год исторической памяти эта работа движется как никогда активно. Удивительные находки все больше проливают свет на события военных лет. В одной из частных коллекций Гомеля обнаружился блокнот со стихами советского солдата. Произведения датированы 1943-44 годами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О забытом авторе расскажет Анна Корольчук.

Стихи, посвященные старушке-матери, любимой девушке и фронтовому товарищу. С десяток произведений на страницах пожелтевшей записной книжки. Спустя практически 80 лет она нашлась в частной коллекции гомельчанина.

Подпись под обращением на обложке помогла установить личность забытого автора. Им оказался ефрейтор Василий Родюшкин родом из Тульской области. 17-летний парень пропал без вести в 1944 году.

При поддержке парламентариев начнутся поиски его родственников, чтобы спустя десятилетия они смогли прочитать прощальные слова молодого бойца. Что рассказал Виталий Уткин, читайте здесь.

Анна Корольчук, корреспондент:

По крупицам собирают артефакты тех лет и знают все о вехах борьбы с фашистской оккупацией в Гомельском областном музее военной славы. В его фондах более 10 тысяч экспонатов, однако солдатская лирика встречается не так часто. Самые трогательные слова в письмах с фронта. Читая адреса, можно точно сказать, что за освобождение Родины боролся интернационал.

По официальным данным, в Гомельско-Речицкой наступательной операции погибло около 22 тысяч солдат. Среди них были представители всех национальностей Советского Союза. Узбеки, татары, грузины, украинцы, казахи сумели сплотиться ради единой цели.

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:

В освобождении Комарина принимал участие туркмен, Герой Советского Союза, который погиб и похоронен в городском поселке Комарин, первом районном центре Беларуси, освобожденном от немецко-фашистских захватчиков. Также, допустим, в Лоевском районе похоронен Герой Советского Союза Попов, это первый якут, удостоенный звания Героя Советского Союза, отличился при форсировании Днепра.