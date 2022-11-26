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Маме, любимой и фронтовому товарищу. Посмотрите, какие стихи писал 17-летний солдат на войне

26 ноября 2022 14:22
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Новости Беларуси. Увековечить имена и подвиги тех, кто пал жертвой фашистской чумы. В Год исторической памяти эта работа движется как никогда активно. Удивительные находки все больше проливают свет на события военных лет. В одной из частных коллекций Гомеля обнаружился блокнот со стихами советского солдата. Произведения датированы 1943-44 годами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О забытом авторе расскажет Анна Корольчук.

Маме, любимой и фронтовому товарищу. Посмотрите, какие стихи писал 17-летний солдат на войне-1

Стихи, посвященные старушке-матери, любимой девушке и фронтовому товарищу. С десяток произведений на страницах пожелтевшей записной книжки. Спустя практически 80 лет она нашлась в частной коллекции гомельчанина.

Маме, любимой и фронтовому товарищу. Посмотрите, какие стихи писал 17-летний солдат на войне-4

Маме, любимой и фронтовому товарищу. Посмотрите, какие стихи писал 17-летний солдат на войне-6

Подпись под обращением на обложке помогла установить личность забытого автора. Им оказался ефрейтор Василий Родюшкин родом из Тульской области. 17-летний парень пропал без вести в 1944 году.

Маме, любимой и фронтовому товарищу. Посмотрите, какие стихи писал 17-летний солдат на войне-9

Маме, любимой и фронтовому товарищу. Посмотрите, какие стихи писал 17-летний солдат на войне-11

При поддержке парламентариев начнутся поиски его родственников, чтобы спустя десятилетия они смогли прочитать прощальные слова молодого бойца.

Что рассказал Виталий Уткин, читайте здесь.

Маме, любимой и фронтовому товарищу. Посмотрите, какие стихи писал 17-летний солдат на войне-14

Анна Корольчук, корреспондент:
По крупицам собирают артефакты тех лет и знают все о вехах борьбы с фашистской оккупацией в Гомельском областном музее военной славы. В его фондах более 10 тысяч экспонатов, однако солдатская лирика встречается не так часто. Самые трогательные слова в письмах с фронта. Читая адреса, можно точно сказать, что за освобождение Родины боролся интернационал.

Маме, любимой и фронтовому товарищу. Посмотрите, какие стихи писал 17-летний солдат на войне-17

По официальным данным, в Гомельско-Речицкой наступательной операции погибло около 22 тысяч солдат. Среди них были представители всех национальностей Советского Союза. Узбеки, татары, грузины, украинцы, казахи сумели сплотиться ради единой цели.

Маме, любимой и фронтовому товарищу. Посмотрите, какие стихи писал 17-летний солдат на войне-20

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:
В освобождении Комарина принимал участие туркмен, Герой Советского Союза, который погиб и похоронен в городском поселке Комарин, первом районном центре Беларуси, освобожденном от немецко-фашистских захватчиков. Также, допустим, в Лоевском районе похоронен Герой Советского Союза Попов, это первый якут, удостоенный звания Героя Советского Союза, отличился при форсировании Днепра.

Маме, любимой и фронтовому товарищу. Посмотрите, какие стихи писал 17-летний солдат на войне-23

Интересует ли далекое военное прошлое сегодняшнюю молодежь? Спросили у студентов Белорусского государственного университета транспорта, которых познакомили с забытым творчеством Васи Родюшкина. Участникам патриотического конкурса чтецов раздали копии найденного блокнота. По общему признанию, стихи должны попасть в сборник поэзии военных лет наравне с известными авторами.

# Великая Отечественная война # общество # Анна Корольчук # Константин Мищенко # Василий Родюшкин # Фотофакт

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