«На границе стою в пробке». Более 300 грузовиков скопилось в пункте пропуска «Урбаны» на выезд в ЕС

Новости Беларуси. Контрольные службы сопредельных европейских стран продолжают создавать напряженность на границе. Неритмичная работа приводит к образованию очереди перед пунктами пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общей сложности выезда в Евросоюз, по информации Госпогранкомитета, ожидают порядка 3 900 грузовиков. Вслед за литовским и польским направлениями обостряется ситуация на белорусско-латвийской границе. Четырехкилометровая пробка растянулась перед международным пунктом пропуска «Урбаны». В общей сложности здесь застряли свыше 300 фур.

Аналогичная ситуация и в пункте припуска «Григоровщина». Стоять водители вынуждены по несколько суток. Таможенные и пограничные службы с нашей стороны проводят все процедуры максимально быстро. А вот латвийские коллеги не спешат ускорять процесс. Со слов водителей, досмотр документов там может занять до 7 часов.

Они спрашивают: «Почему так долго стоите и где вы находитесь?» Говорю: «На границе стою в пробке». – «А почему пробка?» – «Я откуда знаю? Таможня так работает».

Сергей Евдокимов, заместитель начальника таможенного поста «Урбаны»:

Скопление грузового транспорта обусловлено тем, что контролирующие службы сопредельной стороны принимают в сутки лишь по 100 автомобилей из положенных 200. Установленные договоренности выполняются только наполовину.