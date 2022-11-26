Блокнот со стихами советского солдата нашли в Гомеле. О чём и кому писал боец во время войны?

Новости Беларуси. Уникальная находка военного времени обнаружена в Гомеле. В одной из частных коллекций найден блокнот со стихами советского солдата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтические строки датированы 1943-1944 годами. На страницах – более 10-ти произведений, посвященных старушке-матери, любимой девушке и фронтовому товарищу.

Установить личность автора удалось благодаря подписи под обращением к читателю на обложке. Работа с архивами показала: хозяин блокнота – ефрейтор Василий Родюшкин, родом из Липецкого района Тульской области.

17-летний парень пропал без вести в 1944 году. При поддержке парламентариев начнутся поиски его родственников, чтобы спустя долгие годы они смогли прочитать его прощальные слова.

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Во время Великой Отечественной войны была любовь у бойцов, которые в то же время держали в руках оружие и защищали свою Родину – большой Советский Союз с любовью к своей Родине, к своим товарищам, друзьям, семьям. И конечно, с ненавистью к врагу.