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Блокнот со стихами советского солдата нашли в Гомеле. О чём и кому писал боец во время войны?

26 ноября 2022 08:52
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Новости Беларуси. Уникальная находка военного времени обнаружена в Гомеле. В одной из частных коллекций найден блокнот со стихами советского солдата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтические строки датированы 1943-1944 годами. На страницах – более 10-ти произведений, посвященных старушке-матери, любимой девушке и фронтовому товарищу.

Блокнот со стихами советского солдата нашли в Гомеле. О чём и кому писал боец во время войны?-1

Установить личность автора удалось благодаря подписи под обращением к читателю на обложке. Работа с архивами показала: хозяин блокнота – ефрейтор Василий Родюшкин, родом из Липецкого района Тульской области.

Блокнот со стихами советского солдата нашли в Гомеле. О чём и кому писал боец во время войны?-4

17-летний парень пропал без вести в 1944 году. При поддержке парламентариев начнутся поиски его родственников, чтобы спустя долгие годы они смогли прочитать его прощальные слова.

Блокнот со стихами советского солдата нашли в Гомеле. О чём и кому писал боец во время войны?-7

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Во время Великой Отечественной войны была любовь у бойцов, которые в то же время держали в руках оружие и защищали свою Родину – большой Советский Союз с любовью к своей Родине, к своим товарищам, друзьям, семьям. И конечно, с ненавистью к врагу.

Блокнот со стихами советского солдата нашли в Гомеле. О чём и кому писал боец во время войны?-10

С забытым творчеством Васи Родюшкина уже успели познакомиться гомельские студенты. Копии блокнота раздали участникам патриотического конкурса чтецов Белорусского государственного университета транспорта. По общему признанию молодежи, стихи достойны того, чтобы войти в сборник поэзии военных лет.

# Великая Отечественная война # общество # Василий Родюшкин # Виталий Уткин # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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