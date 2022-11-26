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Дворы будут убирать до 8 вечера. Коммунальщики вышли на борьбу со снегопадом

26 ноября 2022 14:21
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Новости Беларуси. Коммунальные службы выдвинулись на борьбу со снегопадом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дворы будут убирать до 8 вечера. Коммунальщики вышли на борьбу со снегопадом-1

В уборке столичных улиц задействовано порядка 100 единиц техники. Главная задача – не допустить заторов и дорожно-транспортных происшествий. К работе в сложных метеоусловиях службы подготовились. Специальные машины и солевые установки позволяют поддерживать порядок даже в самых труднодоступных местах.  

Дворы будут убирать до 8 вечера. Коммунальщики вышли на борьбу со снегопадом-4

Василий Свирков, старший мастер управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
На нашем балансе находится достаточно много основных площадей города Минска. Как культурно-массовых площадок, так культурно-исторических, в которой мы сейчас находимся. Мы постоянно наводим там порядок. Подметаем снег, обрабатываем противогололедными материалами.  

Дворы будут убирать до 8 вечера. Коммунальщики вышли на борьбу со снегопадом-7

Уборка придомовых территорий на выходных будет осуществляться дольше обычного, до восьми часов вечера. ЖКХ просят не загромождать проезды личным транспортом. В складывающихся погодных условиях Госавтоинспекция призывает автовладельцев к внимательности на дорогах.  

# ЖКХ # общество # Василий Свирков # Фотофакт

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