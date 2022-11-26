Дворы будут убирать до 8 вечера. Коммунальщики вышли на борьбу со снегопадом

Новости Беларуси. Коммунальные службы выдвинулись на борьбу со снегопадом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Коммунальные службы выдвинулись на борьбу со снегопадом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В уборке столичных улиц задействовано порядка 100 единиц техники. Главная задача – не допустить заторов и дорожно-транспортных происшествий. К работе в сложных метеоусловиях службы подготовились. Специальные машины и солевые установки позволяют поддерживать порядок даже в самых труднодоступных местах.
Василий Свирков, старший мастер управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
На нашем балансе находится достаточно много основных площадей города Минска. Как культурно-массовых площадок, так культурно-исторических, в которой мы сейчас находимся. Мы постоянно наводим там порядок. Подметаем снег, обрабатываем противогололедными материалами.
Уборка придомовых территорий на выходных будет осуществляться дольше обычного, до восьми часов вечера. ЖКХ просят не загромождать проезды личным транспортом. В складывающихся погодных условиях Госавтоинспекция призывает автовладельцев к внимательности на дорогах.