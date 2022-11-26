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Карпенков о военно-патриотических клубах: Минобразования разработало систему бонусов, наши дети имеют льготы

26 ноября 2022 14:22
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Новости Беларуси. Во внутренних войсках празднуют годовщину со дня образования военно-патриотического клуба «Гранит», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня здесь обучаются более 100 ребят.  

Карпенков о военно-патриотических клубах: Минобразования разработало систему бонусов, наши дети имеют льготы-1

Школьники постигают азы военного дела. На занятиях их знакомят с амуницией и боевым оружием. В открытых учебных классах учат навыкам фехтования, рукопашного боя, стрельбы из пневматического оружия.  

Карпенков о военно-патриотических клубах: Минобразования разработало систему бонусов, наши дети имеют льготы-4

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:  
Министерство образования разработало соответствующую систему бонусов и изменений в законодательные акты. Мы приравнены в своем статусе и к лицеям, и к детским учреждениям, суворовским училищам. Наши дети имеют льготы, бонусы. И когда они будут поступать в высшие учебные заведения, они, соответственно, будут зачисляться вне конкурса. А где-то, у кого хороший, высокий балл, и без экзамена. Это очень важно. Здесь сегодня большое количество родителей, они видели, насколько дети их изменились за последний год, насколько они подросли, насколько они стали самостоятельными.  

Карпенков о военно-патриотических клубах: Минобразования разработало систему бонусов, наши дети имеют льготы-7

Отметим, сегодня в стране работают 17 военно-патриотических клубов.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Николай Карпенков # Фотофакт

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