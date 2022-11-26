Карпенков о военно-патриотических клубах: Минобразования разработало систему бонусов, наши дети имеют льготы

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:

Министерство образования разработало соответствующую систему бонусов и изменений в законодательные акты. Мы приравнены в своем статусе и к лицеям, и к детским учреждениям, суворовским училищам. Наши дети имеют льготы, бонусы. И когда они будут поступать в высшие учебные заведения, они, соответственно, будут зачисляться вне конкурса. А где-то, у кого хороший, высокий балл, и без экзамена. Это очень важно. Здесь сегодня большое количество родителей, они видели, насколько дети их изменились за последний год, насколько они подросли, насколько они стали самостоятельными.