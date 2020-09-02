«Мамам предоставляются существенные трудовые гарантии». Почему декретный отпуск в Беларуси – это не страшно?

Новости Беларуси. Социальная ориентированность государства – это то, что наверняка останется важной частью и обновленной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы решили поговорить о том, какая поддержка оказывается родителям и многодетным семьям в нашей стране, и как эта помощь способствует увеличению рождаемости и уверенности в завтрашнем дне. В гостях у программы Новости «24 часа» на СТВ Марина Артеменко, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси. Здесь мама не боится быть в декрете. Софо из Грузии рассказывает, почему переехала в Беларусь и как здесь складывается её жизнь

Екатерина Забенько, СТВ:

Начнем с главного вопроса. Какая государственная поддержка сегодня оказывается многодетным семьям в Беларуси? «100 % наших мам охвачены дородовым, послеродовым медицинским наблюдением» Марина Артеменко, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

В нашей стране поддержка начинается еще до рождения ребенка. И это очень важно. 100 % наших мам охвачены дородовым, послеродовым медицинским наблюдением – и это медицинское наблюдение предоставляется бесплатно. После рождения ребенка в нашей стране предоставляется работающим женщинам отпуск по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. И надо сказать, что мы одна из немногих стран, в которых этот отпуск, во-первых, такой длительный период; во-вторых, он весь оплачиваемый. Надо отметить, что пособие у нас по уходу за ребенком в возрасте до трех лет составляет 35 % от средней заработной платы – это по уходу за первых ребенком и 40 % от средней заработной платы – по уходу за вторым ребенком.

Если мы, например, возьмем соседние с нами страны, допустим Россию, то там отпуск предоставляется тоже до трех лет, тем не менее оплачивается он в размере среднего заработка матери до полутора лет, после полутора – это уже какой-то минимальный размер пособия. Поэтому, конечно, вот эти условия – это очень важно. «У нас сегодня система пособий предоставляет гарантированную поддержку в период отсутствия трудового дохода одного из родителей» Возьмем семью, в которой уже есть ребенок старше трех лет и рождается следующий ребенок. Если мы суммарно сложим все пособия, которые семья получит – это единовременное пособие, это пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, это пособие на ребенка старше трех лет в период воспитания ребенка до трех лет – то есть семью как раз поддерживают в период, когда один из трудовых доходов родителей отсутствует на период ухода. Так вот, если суммарно обобщить эти выплаты и пособия, то получится, что в первые 12 месяцев семья фактически будет получать около 950 рублей в месяц (если распределить вот эту поддержку). Суммы действительно значительные, поэтому мы говорим о том, что у нас сегодня система пособий предоставляет такую гарантированную поддержку в период отсутствия трудового дохода одного из родителей.

Если в целом говорить о системе поддержки, то расходы консолидированного бюджета в прошлом году на поддержку семей с детьми составили около 4,5 миллиардов рублей. А если сюда приплюсовать расходы на бюджетные организации, которые сегодня предоставляют услуги семьям с детьми (допустим, центры социального обслуживания населения), то эта сумма увеличится практически в два раза. И общие расходы, так скажем, детского бюджета на семью с детьми у нас на сегодня составляют практически 8 % от ВВП – это достаточно существенная сумма.

Екатерина Забенько:

1 сентября пошли все детки в школы. Интересно узнать, какая помощь была оказана многодетным семьям – тем, которые воспитывают троих и более детей. Марина Артеменко:

Помощь, конечно, к школе очень важна. Мы как раз перед началом учебного года посещали многодетную семью, в которой воспитываются 12 родных детей. Это семья Башура, в городе Слуцке проживают. И папе был задан вопрос: «Скажите, пожалуйста, сколько нужно на такую семью, чтобы подготовить детей к школе?» И папа ответил, что от 2,5-3 тысяч требуется семье, чтобы собрать детей в школу. И корреспондент задал вопрос: «Где берете?» Он говорит: «Помогают». Я хочу сказать, что, конечно, помогают и помогают из разных источников, государственная помощь оказывается по нескольким направлениям. Прежде всего для многодетных семей у нас уже с 2012 года в рамках программы демографической безопасности предусмотрены выплаты – ежегодно к началу учебного года. Выплаты составляют до 30 % бюджета прожиточного минимума на каждого школьника в семье. И задача такая, чтобы каждый ребенок из многодетной семьи не был забыт, чтобы все получили эту помощь. Уже в этом году практически к 1 сентября 95 % семей такую помощь получили. Екатерина Забенько:

Продлено действие семейного капитала. На что можно потратить эти средства? И важный для многих вопрос: можно ли их использовать досрочно? Уже фактически 18 тысяч семей досрочно использовали средства семейного капитала, 94 % из этих средств направлены на улучшение жилищных условий Марина Артеменко:

Появилась возможность досрочного использования средств семейного капитала, в том числе с целью улучшения жилищных условий. И мы понимаем, что сегодня это наиболее существенный вопрос для многодетных семей. На конец 2019 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий стояло 40 тысяч многодетных семей. Поэтому вот такая возможность 1 января появилась. Надо сказать, что у нас в стране сегодня, объединяя эти две программы, 90 тысяч семей имеют личные депозитные вклады, семейный капитал. Размер семейного капитала до 1 января 2020 года составлял 10 тысяч долларов США, а после – в новой программе семейного капитала – размер составляет 22 500 рублей. И сегодня уже фактически 18 тысяч семей досрочно использовали средства семейного капитала, и 94 % из этих средств направлены как раз таки на улучшение жилищных условий. Екатерина Забенько:

Какая помощь оказывается в целом мамам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком и после выхода на работу?

Марина Артеменко:

Во-первых, мамам предоставляются существенные трудовые гарантии. Если у нас мама находится в отпуске три года, за ней сохраняется рабочее место, то есть это гарантированное рабочее место, куда она после отпуска вернется – это первое. Во-вторых, в период ухода за ребенком мама может работать на полставки по другой специальности или должности, при этом у нее сохраняется размер пособия – она будет получать его в полном размере. А если уже мама у нас приступает к работе, то размер пособия сокращается на 50 %. Кроме того, следует отметить, что наниматель не имеет права расторгнуть с мамой трудовой контракт по своей собственной инициативе, она у нас защищена. Если еще говорить о гарантиях, то, конечно, надо заметить, что после того, как мама приступает к работе или, допустим, у нее заканчивается контракт в течение отпуска по уходу за ребенком, то наниматель обязан продлить с ней контракт до исполнения ребенку 5 лет. Еще очень важное дополнение, что этот отпуск может, по усмотрению семьи, разделяться между членами семьи: мама может часть этого отпуска предоставить папе или, в принципе, может отправить папу в такой отпуск. Екатерина Забенько:

Я знаю, что отцы в последнее время очень охотно пользуются этой возможностью. «Сегодня папа при рождении ребенка может написать заявление нанимателю и уйти в отпуск до двух недель в первые шесть месяцев после рождения ребенка» Марина Артеменко:

На самом деле, отцы не хуже справляются. Только всего лишь вопрос стереотипов. Действительно, мы наблюдаем тенденцию какого-то переосмысления вообще роли отца в жизни семьи и ребенка: папы действительно становятся более активно вовлечены в процессы воспитания, ухода за детьми. Это очень здорово, это, конечно, приветствуется. Последняя норма Трудового кодекса – это кратковременный отцовский отпуск, то есть сегодня папа при рождении ребенка может написать заявление нанимателю и уйти в отпуск до двух недель в первые шесть месяцев после рождения ребенка. Такой отпуск пока предоставляется без сохранения заработной платы, но в коллективном договоре могут быть предусмотрены как оплата такого отпуска, так и более его длительная продолжительность.