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Волковыск принимает «Дажынкі-2025» Гродненской области

20 сентября 2025 07:54
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Хлебосольный фестиваль сегодня, 20 сентября, радушно принимает и Волковыск. Сегодня там ждут руководителей лучших сельхозпредприятий, комбайнеров, водителей, работников зерноскладов Гродненской области, чтобы сказать им слова благодарности за нелегкий труд и вручить заслуженные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Волковыск принимает «Дажынкі-2025» Гродненской области-2

Вопреки сложным погодным условиям, аграрии завершают уборочную с достойными результатами. С учетом рапса намолочено более полутора миллиона тонн зерна. Средняя урожайность – 51 центнер с гектара. А это, к слову, лучший показатель в стране. 6 сельскохозяйственных организаций региона при уборке зерновых и зернобобовых культур получили свыше 100 тысяч тонн. Рекордный урожай гродненцы достигли по производству маслосемян рапса 272 тысячи тонн. Эти достижения – целиком заслуга тружеников села. Сегодня многие из них примут участие в праздничном шествии и церемонии чествования. В целом, программа фестиваля обещает быть насыщенной. Трактор-шоу, презентация снопов караваев, выставки, концерты – все в честь героев жатвы. 

# Дожинки

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