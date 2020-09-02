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«Это непозволительно, так не должно быть». Люди выходят на митинги против вмешательства Запада во внутренние дела Беларуси

02 сентября 2020 17:02
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Новости Беларуси. Десятки человек собрались у здания посольства Польши в Минске. Митингующие выступили против вмешательства Запада во внутренние дела нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусы пришли с мегафонами и плакатами, потому что возмущены поведением западного соседа. Ранее не раз официально Минск заявлял, что Польша неприкрыто делает попытки внешнего давления на Беларусь, призывает к нарушению суверенитета и территориальной целостности государства.  

«Это непозволительно, так не должно быть». Люди выходят на митинги против вмешательства Запада во внутренние дела Беларуси-1

На днях белорусский МИД выразил протест Варшаве в связи с явно не дружелюбными заявлениями польских политиков и должностных лиц.  

На пикете у посольства люди призывали оставить нашу страну в покое.  

«Это непозволительно, так не должно быть». Люди выходят на митинги против вмешательства Запада во внутренние дела Беларуси-4

Видно, что это внешнее. Другие страны пытаются влезть в дела нашей страны. Это непозволительно, так не должно быть ни в какой стране.  

«Это непозволительно, так не должно быть». Люди выходят на митинги против вмешательства Запада во внутренние дела Беларуси-7

Я возмущена тем, что наших молодых людей направляют из Польши. Почему мы должны это терпеть? 

«Это непозволительно, так не должно быть». Люди выходят на митинги против вмешательства Запада во внутренние дела Беларуси-10

Мы хотим преподать небольшой урок истории послу Польши, потому что Министерство иностранных дел намекает, что все-таки Беларусь, Гродно… Мы их так просто не отдадим.  

«Это непозволительно, так не должно быть». Люди выходят на митинги против вмешательства Запада во внутренние дела Беларуси-13

«Это непозволительно, так не должно быть». Люди выходят на митинги против вмешательства Запада во внутренние дела Беларуси-15

Пикет сегодня, 2 сентября, прошел в Гродно возле польского консульства. Жителей региона настораживают учения НАТО прямо у государственной границы и те разговоры о якобы намерении отрезать Гродненскую область от общего пирога.  

«Это непозволительно, так не должно быть». Люди выходят на митинги против вмешательства Запада во внутренние дела Беларуси-18

«Это непозволительно, так не должно быть». Люди выходят на митинги против вмешательства Запада во внутренние дела Беларуси-20

Нам решать, как здесь жить, с кем жить и как воспитывать наших детей. В обиду наших детей мы не дадим и не дадим использовать их в своих целях.  

«Это непозволительно, так не должно быть». Люди выходят на митинги против вмешательства Запада во внутренние дела Беларуси-23

Мы высказываем свою позицию, что наша Беларусь должна решать свои проблемы и свою судьбу самостоятельно. Мы не хотим, чтобы в наши внутренние дела вмешивались, особенно из-за рубежа.   

«Это непозволительно, так не должно быть». Люди выходят на митинги против вмешательства Запада во внутренние дела Беларуси-26

«Это непозволительно, так не должно быть». Люди выходят на митинги против вмешательства Запада во внутренние дела Беларуси-28

В ближайшие дни митинги «За Беларусь!» будут организованы и в других городах. Высказать свою позицию в поддержку стабильности и спокойствия в нашей стране могут все граждане.  

# Государственная политика # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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