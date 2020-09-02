«Это непозволительно, так не должно быть». Люди выходят на митинги против вмешательства Запада во внутренние дела Беларуси

Новости Беларуси. Десятки человек собрались у здания посольства Польши в Минске. Митингующие выступили против вмешательства Запада во внутренние дела нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы пришли с мегафонами и плакатами, потому что возмущены поведением западного соседа. Ранее не раз официально Минск заявлял, что Польша неприкрыто делает попытки внешнего давления на Беларусь, призывает к нарушению суверенитета и территориальной целостности государства.

На днях белорусский МИД выразил протест Варшаве в связи с явно не дружелюбными заявлениями польских политиков и должностных лиц. На пикете у посольства люди призывали оставить нашу страну в покое.

Видно, что это внешнее. Другие страны пытаются влезть в дела нашей страны. Это непозволительно, так не должно быть ни в какой стране.

Я возмущена тем, что наших молодых людей направляют из Польши. Почему мы должны это терпеть?

Мы хотим преподать небольшой урок истории послу Польши, потому что Министерство иностранных дел намекает, что все-таки Беларусь, Гродно… Мы их так просто не отдадим.

Пикет сегодня, 2 сентября, прошел в Гродно возле польского консульства. Жителей региона настораживают учения НАТО прямо у государственной границы и те разговоры о якобы намерении отрезать Гродненскую область от общего пирога.

Нам решать, как здесь жить, с кем жить и как воспитывать наших детей. В обиду наших детей мы не дадим и не дадим использовать их в своих целях.

Мы высказываем свою позицию, что наша Беларусь должна решать свои проблемы и свою судьбу самостоятельно. Мы не хотим, чтобы в наши внутренние дела вмешивались, особенно из-за рубежа.