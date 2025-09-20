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В окрестностях турецкой Антальи вспыхнул лесной пожар

20 сентября 2025 07:48
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Лесные пожары в Турции угрожают туристическому раю. Накануне огонь вспыхнул в курортных городах Анталья и Аланья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В окрестностях турецкой Антальи вспыхнул лесной пожар-2

Там уже началась эвакуация людей. Пламя угрожает более чем 150 домам. В тушении пожаров задействованы около 800 человек и десятки единиц пожарной техники. Причины возгорания пока не ясны. За ночь очаг не удалось локализовать. Сообщается, что сильный ветер создает высокий риск быстрого распространения огня и дыма по окрестностям курортов.

# Пожар

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