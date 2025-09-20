В окрестностях турецкой Антальи вспыхнул лесной пожар

Казаков: транснациональному миру не нужны нации и пол – ему нужны потребители продукта

«Вся демократическая и либеральная мысль, которая строится сейчас в Европе, строится на одном. Вот тебе пакость, сласть и удовольствие для того, чтобы ты не мешал нам деньги воровать. Это очень простая история, которая позволяет людям чувствовать себя якобы свободными».