В окрестностях турецкой Антальи вспыхнул лесной пожар

Лесные пожары в Турции угрожают туристическому раю. Накануне огонь вспыхнул в курортных городах Анталья и Аланья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лесные пожары в Турции угрожают туристическому раю. Накануне огонь вспыхнул в курортных городах Анталья и Аланья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там уже началась эвакуация людей. Пламя угрожает более чем 150 домам. В тушении пожаров задействованы около 800 человек и десятки единиц пожарной техники. Причины возгорания пока не ясны. За ночь очаг не удалось локализовать. Сообщается, что сильный ветер создает высокий риск быстрого распространения огня и дыма по окрестностям курортов.