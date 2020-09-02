Почему лук называют брендом Гомельской области? Аграрии показали, как выращивают и собирают полезный овощ

Новости Беларуси. До 600 центнеров с гектара. В Гомельской области в разгаре заготовка лука, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми массовую уборку начали овощеводы Гомельского района. Лук с поля в хранилище здесь начали привозить еще во второй половине августа. Сейчас к работам присоединились и аграрии Светлогорского района. Как формируется стратегический витаминный запас страны, знает Александр Добриян.

Александр Добриян, корреспондент СТВ:

В Гомельской области у лука статус особенный: в начале XXI века он стал настоящим брендом региона. В отдельные годы урожай, полученный на юго-востоке, перекрывал все потребности страны. В 2020 году результат пока средний: урожайность колеблется в районе 400 центнеров с гектара.

Результат неплохой. Но все относительно. В лучшие годы на этом поле Александр Запарованный получал до 1000 центнеров первосортного лука. Но последние несколько лет количество осадков неумолимо падает, а вместе с ним снижается и урожайность. Но не даром именно в «Брилево» одними из первых в стране отрабатывали луковые технологии. А поэтому ярлыки типа «зона рискованного земледелия» прибыль получить не мешают.

Александр Запарованный, главный агроном сельхозпредприятия «Брилево»:

Наше хозяйство обладает хорошими мощностями по поливу искусственному, то есть орошение у нас дождевальными машинами. И это позволило получить хороший урожай именно на поливе. Вот, один и тот же гибрид: один – на поливе, второй – без полива. Сейчас на поле мы убираем лук без полива, здесь урожайность – не выше 400 центнеров с гектара, на поливе – за 600.

Несмотря на то что лук – культура высокорентабельная и заработать на ней можно хорошо, посевные площади в 2020-м под этот овощ в регионе сократились до 500 гектаров. Из-за непростой весны многие хозяйства просто не рискнули сеять культуру, требующую больших финансовых вложений: от посевного материала до обработок и подкормок.

Кроме того, экономика лука, как большинства овощей, напрямую зависит от наличия современного хранилища. Ведь к весне цена на витамины существенно подрастает.

Инна Арбузова, заведующая складом сельхозпредприятия «Брилево»:

В этом году мы закладку начали где-то 17 августа. На данный момент мы заложили уже около 2 тысяч тонн.