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Новости по тегу #Павел Голик

Инфекционный стационар на Долгиновском тракте планируют сдать в эксплуатацию в ноябре 2026 года
31 августа 2026 17:42

Инфекционный стационар на Долгиновском тракте планируют сдать в эксплуатацию в ноябре 2026 года

Медицинскую сферу Минска ждет стратегическое обновление
10 июня 2026 18:24

Медицинскую сферу Минска ждет стратегическое обновление

Четыре новые поликлиники введут в эксплуатацию в Минске в 2025 году
12 августа 2024 18:17

Четыре новые поликлиники введут в эксплуатацию в Минске в 2025 году

В Мингорисполкоме рассказали, какие объекты здравоохранения планируют ввести в эксплуатацию
06 декабря 2023 08:32

В Мингорисполкоме рассказали, какие объекты здравоохранения планируют ввести в эксплуатацию

Малосемейка с современными блоками. Новое общежитие для медиков построят в Минске
12 августа 2022 15:07

Малосемейка с современными блоками. Новое общежитие для медиков построят в Минске

Новые поликлиники заработают в Минске в 2022-м. Рассказываем где
11 марта 2022 14:12

Новые поликлиники заработают в Минске в 2022-м. Рассказываем где