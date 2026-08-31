Новости по тегу #Павел Голик

Параллельно на территории 6-й городской клинической больницы возводится современный Центр травматологии и ортопедии.
На базе трех ведущих учреждений – больницы скорой помощи, 10-й клиники и центра хирургии и трансплантологии – создадут флагманские центры.
Медучреждения появятся в активно развивающихся микрорайонах – Лошице, поселке Восточный и Минск-Мире.
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