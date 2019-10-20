С элементами мультфильмов. В Могилёвской школе старшеклассники разработали уникальную программу изучения алфавита

Новости Беларуси. Буквам русского алфавита первоклашек в 6-й могилевской школе учат старшеклассники. Ребята создали специальную компьютерную программу для малышей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ставку сделали на интересы современных детей – компьютеры и мультфильмы. Теперь основы школьной программы заходят на ура. Учителя уверены: уроки информатики для старшеклассников не проходят даром.

Кирилл Иванов, учащийся 7 класса могилевской средней школы № 6:

Мы использовали яркие цвета, элементы мультфильмов, мультяшных персонажей. Делали все, чтобы ребенок не играл, а развивался. Для меня это интерес, мне нравится эта сфера. Можно быть полезным обществу.