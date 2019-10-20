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Помощник в учебных аудиториях и на крупных предприятиях. В Могилёве 14-летний Михаил Шаерман создал газовый анализатор

20 октября 2019 17:06
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Новости Беларуси. Не мы такие – мир такой. Слишком уж быстро он меняется, чтобы закрыть на это глаза и не научить наших детей реагировать на эти изменения. Тем более наши дети – большие молодцы. А есть и вовсе с замахом на гениальность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Помощник в учебных аудиториях и на крупных предприятиях. В Могилёве 14-летний Михаил Шаерман создал газовый анализатор -1

Ирина Недобоева, корреспондент:
Этот прибор определяет концентрацию газов в воздухе. К примеру, повышение уровня углекислого газа в школьном кабинете говорит о том, что его нужно проветрить. А вот утечка метана и пропана повышает риск возгорания.

Помощник в учебных аудиториях и на крупных предприятиях. В Могилёве 14-летний Михаил Шаерман создал газовый анализатор -4

Над созданием этого газового анализатора трудился 14-летний Миша Шаерман. Техническая поддержка – за отцом и учителем физики. Уже сегодня прибору впору выдавать патент.

Помощник в учебных аудиториях и на крупных предприятиях. В Могилёве 14-летний Михаил Шаерман создал газовый анализатор -7

Ольга Игнатенко, учитель физики могилевской средней школы № 20:
Есть дети с академической одаренностью, а есть те, у кого есть одаренность на основе любознательности. Это познание окружающего мира, изобретение чего-то нового. Пусть простого, но значимого для ребенка. Главное, чтобы мы рассмотрели, помогли со школьного возраста.

Помощник в учебных аудиториях и на крупных предприятиях. В Могилёве 14-летний Михаил Шаерман создал газовый анализатор -10

Сейчас анализатор напрямую зависит от компьютера. Но Миша планирует доработать свое детище, чтобы анализатор стал полностью портативным, а значит, удобным.

Помощник в учебных аудиториях и на крупных предприятиях. В Могилёве 14-летний Михаил Шаерман создал газовый анализатор -13

Помощник в учебных аудиториях и на крупных предприятиях. В Могилёве 14-летний Михаил Шаерман создал газовый анализатор -15

Михаил Шаерман, учащийся 9 класса могилёвской средней школы № 20:
В будущем я планирую конструировать различные приборы и усовершенствовать их.

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Помощник в учебных аудиториях и на крупных предприятиях. В Могилёве 14-летний Михаил Шаерман создал газовый анализатор -18

# Изобретения # общество # Ирина Недобоева # Ольга Игнатенко # Михаил Шаерман # Фотофакт

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