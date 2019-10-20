Помощник в учебных аудиториях и на крупных предприятиях. В Могилёве 14-летний Михаил Шаерман создал газовый анализатор

Новости Беларуси. Не мы такие – мир такой. Слишком уж быстро он меняется, чтобы закрыть на это глаза и не научить наших детей реагировать на эти изменения. Тем более наши дети – большие молодцы. А есть и вовсе с замахом на гениальность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Этот прибор определяет концентрацию газов в воздухе. К примеру, повышение уровня углекислого газа в школьном кабинете говорит о том, что его нужно проветрить. А вот утечка метана и пропана повышает риск возгорания.

Над созданием этого газового анализатора трудился 14-летний Миша Шаерман. Техническая поддержка – за отцом и учителем физики. Уже сегодня прибору впору выдавать патент.

Ольга Игнатенко, учитель физики могилевской средней школы № 20:

Есть дети с академической одаренностью, а есть те, у кого есть одаренность на основе любознательности. Это познание окружающего мира, изобретение чего-то нового. Пусть простого, но значимого для ребенка. Главное, чтобы мы рассмотрели, помогли со школьного возраста.

Сейчас анализатор напрямую зависит от компьютера. Но Миша планирует доработать свое детище, чтобы анализатор стал полностью портативным, а значит, удобным.