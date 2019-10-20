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Собирает кубик Рубика и изучает программирование. История девочки, которая с 5-ти лет осваивает сложные алгоритмы

20 октября 2019 16:32
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Новости Беларуси. Азам программирования Вику родители обучают вовсе не на компьютере. Девочка на скорость собирает кубик Рубика с пяти лет. С легкостью обыгрывает папу в шахматы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Собирает кубик Рубика и изучает программирование. История девочки, которая с 5-ти лет осваивает сложные алгоритмы-1

Виктория Музарева:
Я собираю кубик Рубика и меня научил папа. Я один раз уже брала его в сад. Они не верили, что я смогу собрать, но я собрала. Я хочу быть ветеринаром, потому что я люблю животных.

Собирает кубик Рубика и изучает программирование. История девочки, которая с 5-ти лет осваивает сложные алгоритмы-4

В Беларуси вряд ли найдется еще хоть один ровесник малышки, который умеет собирать эту головоломку.

Собирает кубик Рубика и изучает программирование. История девочки, которая с 5-ти лет осваивает сложные алгоритмы-7

Собирает кубик Рубика и изучает программирование. История девочки, которая с 5-ти лет осваивает сложные алгоритмы-9

Андрей Музарев:
Кубик Рубика и шахматы – это алгоритмы. И дети учат основы математики, информатики. Потом они легко воспринимают эти науки в школе. Многие потом занимаются программированием.

Собирает кубик Рубика и изучает программирование. История девочки, которая с 5-ти лет осваивает сложные алгоритмы-12

В перерывах между занятиями Вика с папой осваивают езду на уницикле. Одноколесный велосипед – сверхсложная наука для ребенка. Но Андрей уверен, Вика уже в скором времени покажет класс.

Собирает кубик Рубика и изучает программирование. История девочки, которая с 5-ти лет осваивает сложные алгоритмы-15

«Гений – это на 99 % труд до изнеможения и на 1 % – игра воображения», – говорил изобретатель Томас Эдисон. Над загадкой гениальности бьется не одно поколение ученых. Но главное – у нас есть задел, а значит, будущее.

Еще больше историй про детей с выдающимися способностями читайте здесь

# Дети и родители # общество # Виктория Музарева # Андрей Музарев # Фотофакт

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