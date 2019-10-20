Собирает кубик Рубика и изучает программирование. История девочки, которая с 5-ти лет осваивает сложные алгоритмы

Новости Беларуси. Азам программирования Вику родители обучают вовсе не на компьютере. Девочка на скорость собирает кубик Рубика с пяти лет. С легкостью обыгрывает папу в шахматы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Азам программирования Вику родители обучают вовсе не на компьютере. Девочка на скорость собирает кубик Рубика с пяти лет. С легкостью обыгрывает папу в шахматы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Виктория Музарева:
Я собираю кубик Рубика и меня научил папа. Я один раз уже брала его в сад. Они не верили, что я смогу собрать, но я собрала. Я хочу быть ветеринаром, потому что я люблю животных.
В Беларуси вряд ли найдется еще хоть один ровесник малышки, который умеет собирать эту головоломку.
Андрей Музарев:
Кубик Рубика и шахматы – это алгоритмы. И дети учат основы математики, информатики. Потом они легко воспринимают эти науки в школе. Многие потом занимаются программированием.
В перерывах между занятиями Вика с папой осваивают езду на уницикле. Одноколесный велосипед – сверхсложная наука для ребенка. Но Андрей уверен, Вика уже в скором времени покажет класс.
«Гений – это на 99 % труд до изнеможения и на 1 % – игра воображения», – говорил изобретатель Томас Эдисон. Над загадкой гениальности бьется не одно поколение ученых. Но главное – у нас есть задел, а значит, будущее.
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