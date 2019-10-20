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Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника

20 октября 2019 17:06
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Новости Беларуси. Граффити, дорожная разметка, портреты. Все функции в одном приборе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника-1

Этого робота-художника сконструировал и запрограммировал Гриша Резников, ученик 10 класса лицея Белорусско-Российского университета. Тяга к робототехнике и программированию у парня с самого детства.

Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника-4

Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника-6

Ирина Недобоева, корреспондент:
Сейчас мы проведем эксперимент. Мой портрет одновременно будут рисовать художник и робот. Художник с натуры, робот с фотографии. Час времени. Посмотрим, что у нас получится.

Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника-9

Соревнование с роботом могилевская художница Мария Стригун считает шуточным.

Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника-12

Мария Стригун, художница:
Несмотря на то, что я художник и рисую от руки, я рада, что в нашу профессию внедряются новые технологии.

Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника-15

Даже навскидку, говорит юный конструктор-программист, экономический эффект очевиден. Робот способен в одиночку и быстро покрасить фасад многоэтажки, нанести даже самые сложные граффити.

Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника-18

Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника-20

Григорий Резников, учащийся 10 класса лицея Белорусско-Российского университета:
Самое главное в этих всех проектах, в моем, это алгоритмы. Изображение можно получить в разных стилях. А уже как оно будет наноситься – второстепенно. Ведь плоттеры можно наносить на стены зданий, даже дорогу на улице разрисовать.

Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника-23

Александр Пехтерев, руководитель творческого объединения по программированию роботов:
В последнее время все больше появляется роботизированных систем, заводов. И, естественно, им нужны грамотные специалисты.

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# Изобретения # общество # Ирина Недобоева # Фотофакт

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