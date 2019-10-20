Может в одиночку покрасить фасад и нанести сложные граффити. Рассказываем, как ученик 10 класса сконструировал робота-художника

Новости Беларуси. Граффити, дорожная разметка, портреты. Все функции в одном приборе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Этого робота-художника сконструировал и запрограммировал Гриша Резников, ученик 10 класса лицея Белорусско-Российского университета. Тяга к робототехнике и программированию у парня с самого детства.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Сейчас мы проведем эксперимент. Мой портрет одновременно будут рисовать художник и робот. Художник с натуры, робот с фотографии. Час времени. Посмотрим, что у нас получится.

Соревнование с роботом могилевская художница Мария Стригун считает шуточным.

Мария Стригун, художница:

Несмотря на то, что я художник и рисую от руки, я рада, что в нашу профессию внедряются новые технологии.

Даже навскидку, говорит юный конструктор-программист, экономический эффект очевиден. Робот способен в одиночку и быстро покрасить фасад многоэтажки, нанести даже самые сложные граффити.

Григорий Резников, учащийся 10 класса лицея Белорусско-Российского университета:

Самое главное в этих всех проектах, в моем, это алгоритмы. Изображение можно получить в разных стилях. А уже как оно будет наноситься – второстепенно. Ведь плоттеры можно наносить на стены зданий, даже дорогу на улице разрисовать.