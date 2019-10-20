Аномально тёплая погода продержится в Беларуси до середины недели

Новости Беларуси. Октябрь продолжает баловать белорусов небывалым теплом. Нынешнее бабье лето претендует на одно из самых запоздалых и затянувшихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых районах столбики термометров и вовсе фиксируют почти летнюю температуру +23°C. Пользователи социальных сетей то и дело выкладывают фотографии, которые трудно себе представить глубокой осенью.