Аномально тёплая погода продержится в Беларуси до середины недели

Новости Беларуси. Октябрь продолжает баловать белорусов небывалым теплом. Нынешнее бабье лето претендует на одно из самых запоздалых и затянувшихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Октябрь продолжает баловать белорусов небывалым теплом. Нынешнее бабье лето претендует на одно из самых запоздалых и затянувшихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В некоторых районах столбики термометров и вовсе фиксируют почти летнюю температуру +23°C. Пользователи социальных сетей то и дело выкладывают фотографии, которые трудно себе представить глубокой осенью.
Аномальное тепло порадует до середины недели, а уже с четверга осень начнет вступать в свои права. Воздух постепенно будет охлаждаться, начнутся дожди. К концу недели максимум, на который можно рассчитывать – 12-14 градусов тепла.