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Аномально тёплая погода продержится в Беларуси до середины недели

20 октября 2019 14:00
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Новости Беларуси. Октябрь продолжает баловать белорусов небывалым теплом. Нынешнее бабье лето претендует на одно из самых запоздалых и затянувшихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аномально тёплая погода продержится в Беларуси до середины недели-1

В некоторых районах столбики термометров и вовсе фиксируют почти летнюю температуру +23°C. Пользователи социальных сетей то и дело выкладывают фотографии, которые трудно себе представить глубокой осенью.

Аномально тёплая погода продержится в Беларуси до середины недели-4

Аномальное тепло порадует до середины недели, а уже с четверга осень начнет вступать в свои права. Воздух постепенно будет охлаждаться, начнутся дожди. К концу недели максимум, на который можно рассчитывать – 12-14 градусов тепла.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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