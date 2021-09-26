«Надо думать вперёд». О санкциях жёстко высказался Анатолий Исаченко

Ольга Коршун, ведущая: Призывы к тому, чтобы против нас ввели санкции, или призывы самих же белорусов, чтобы мы остановили производство. За что тогда мы все собираемся жить? Что собираемся есть, если все остановимся?

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Во-первых, эта тема сама по себе абсурдна. Что такое призывы к забастовкам? А как жить, детей растить, что кушать? Ни в одной стране санкции не приводят к хорошему. Санкции влияют не только на это государство, но и на сопредельные, ведь идет же обратно. Если мы покупали какие-то комплектующие для наших предприятий в Германии, во Франции и так далее, но сейчас же они не покупаются. Сократились грузоперевозки. Транспорт меньше стал ходить. А при чем те люди, которые должны были летать на самолете? Они при чем? Против кого ввели санкции?

Ольга Коршун:

То есть санкции имеют эффект не только против нас, но и против тех, кто их ввел?

Анатолий Исаченко:

Конечно. Они не могут быть односторонними. Есть обратный эффект, и он ни к чему хорошему не приводит.

Ольга Коршун:

Сегодня наша страна оказалась под давлением со стороны Запада, Америки. Беларусь готова выдержать его?