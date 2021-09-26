«Надо думать вперёд». О санкциях жёстко высказался Анатолий Исаченко
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси.
Ольга Коршун, ведущая:
Призывы к тому, чтобы против нас ввели санкции, или призывы самих же белорусов, чтобы мы остановили производство. За что тогда мы все собираемся жить? Что собираемся есть, если все остановимся?
Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Во-первых, эта тема сама по себе абсурдна. Что такое призывы к забастовкам? А как жить, детей растить, что кушать? Ни в одной стране санкции не приводят к хорошему. Санкции влияют не только на это государство, но и на сопредельные, ведь идет же обратно. Если мы покупали какие-то комплектующие для наших предприятий в Германии, во Франции и так далее, но сейчас же они не покупаются. Сократились грузоперевозки. Транспорт меньше стал ходить. А при чем те люди, которые должны были летать на самолете? Они при чем? Против кого ввели санкции?
Ольга Коршун:
То есть санкции имеют эффект не только против нас, но и против тех, кто их ввел?
Анатолий Исаченко:
Конечно. Они не могут быть односторонними. Есть обратный эффект, и он ни к чему хорошему не приводит.
Ольга Коршун:
Сегодня наша страна оказалась под давлением со стороны Запада, Америки. Беларусь готова выдержать его?
Анатолий Исаченко:
Сказать, что эти санкции абсолютно не влияют на нашу страну, неправильно. Сказать, что они абсолютно критичные для нас, тоже неправильно. Ведь те решения, которые были приняты главой нашего государства – вернемся назад, когда было начало коронавируса, пандемии. Все страны начали закрываться, останавливать производства. Наш Президент принял совершенно иное решение, и тогда все страны, все политики критиковали. И ВОЗ, и все говорили: что вы делаете? Жизнь показала, что мы правильно делали. То мудрое, правильное решение, которое было принято тогда, сегодня играет свою роль. Санкционное давление – у нас производство работает, востребована наша продукция. И промышленность, и продовольствие, и услуги строительства. Мы продолжаем работать и жить в своем режиме. Да, это давление вносит свои коррективы, но правительство работает, они знают, что надо делать, и принимают решение. Сегодня школы работают, зарплату все наши люди получают, медицина работает, транспорт работает. Я думаю, простой человек не ощущает этого давления. А чтобы его минимизировать, есть службы, люди, которые должны этим заниматься. В этом случае надо думать не сиюминутно, а чуть-чуть вперед. Даже не чуть-чуть, а побольше, чтобы это потом сыграло положительную роль.
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