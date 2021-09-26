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«Надо думать вперёд». О санкциях жёстко высказался Анатолий Исаченко

26 сентября 2021 18:38
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Ольга Коршун, ведущая:
Призывы к тому, чтобы против нас ввели санкции, или призывы самих же белорусов, чтобы мы остановили производство. За что тогда мы все собираемся жить? Что собираемся есть, если все остановимся?

«Надо думать вперёд». О санкциях жёстко высказался Анатолий Исаченко-1

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Во-первых, эта тема сама по себе абсурдна. Что такое призывы к забастовкам? А как жить, детей растить, что кушать? Ни в одной стране санкции не приводят к хорошему. Санкции влияют не только на это государство, но и на сопредельные, ведь идет же обратно. Если мы покупали какие-то комплектующие для наших предприятий в Германии, во Франции и так далее, но сейчас же они не покупаются. Сократились грузоперевозки. Транспорт меньше стал ходить. А при чем те люди, которые должны были летать на самолете? Они при чем? Против кого ввели санкции?

Ольга Коршун:
То есть санкции имеют эффект не только против нас, но и против тех, кто их ввел?

Анатолий Исаченко:
Конечно. Они не могут быть односторонними. Есть обратный эффект, и он ни к чему хорошему не приводит.

Ольга Коршун:
Сегодня наша страна оказалась под давлением со стороны Запада, Америки. Беларусь готова выдержать его?

«Надо думать вперёд». О санкциях жёстко высказался Анатолий Исаченко-4

Анатолий Исаченко:
Сказать, что эти санкции абсолютно не влияют на нашу страну, неправильно. Сказать, что они абсолютно критичные для нас, тоже неправильно. Ведь те решения, которые были приняты главой нашего государства – вернемся назад, когда было начало коронавируса, пандемии. Все страны начали закрываться, останавливать производства. Наш Президент принял совершенно иное решение, и тогда все страны, все политики критиковали. И ВОЗ, и все говорили: что вы делаете? Жизнь показала, что мы правильно делали. То мудрое, правильное решение, которое было принято тогда, сегодня играет свою роль. Санкционное давление – у нас производство работает, востребована наша продукция. И промышленность, и продовольствие, и услуги строительства. Мы продолжаем работать и жить в своем режиме. Да, это давление вносит свои коррективы, но правительство работает, они знают, что надо делать, и принимают решение. Сегодня школы работают, зарплату все наши люди получают, медицина работает, транспорт работает. Я думаю, простой человек не ощущает этого давления. А чтобы его минимизировать, есть службы, люди, которые должны этим заниматься. В этом случае надо думать не сиюминутно, а чуть-чуть вперед. Даже не чуть-чуть, а побольше, чтобы это потом сыграло положительную роль.

«Не под чувством страха». Что на самом деле важно для руководителя? Рассказывает Анатолий Исаченко (здесь подробности).

# Санкции # общество # Анатолий Исаченко # Ольга Коршун # Александр Лукашенко # Фотофакт

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