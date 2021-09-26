Прямой эфир

Александр Проханов: труд для Беларуси и Лукашенко является божеством, священным

26 сентября 2021 18:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 26 сентября профессиональный праздник у белорусских машиностроителей. Поздравляем 150 тысяч белорусов – всех, кто причастен к созданию брендов, известных на весь мир. Но это вовсе не касается тех, кто не строит, а разрушает, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок и его воскресная рубрика «Паноптикум».

Александр Проханов: труд для Беларуси и Лукашенко является божеством, священным-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Беларусь – единственная страна постсоветского пространства, которая сохранила свою промышленность. Мы сделали труд не просто почетным и уважаемым. У нас рабочий класс – по-прежнему гегемон. Труд – это наша философия, это наша идеология, это наша жизнь.

Александр Проханов: труд для Беларуси и Лукашенко является божеством, священным-4

Александр Проханов, писатель (Россия):
Какая могла быть национальная идея у белорусов? Что Лукашенко привнес в белорусскую жизнь, в белорусский мир? Я подумал, что вот этой идеей является идея труда, но не просто труда, а труда священного, труда, в котором рождается страна, в котором рождается божество, в котором открываются небеса. Беларусь, как и Россия, видится как непрерывная, трудолюбивая хозяйка и мать, и дочь, и сестра. Она все взращивает, она все приводит в порядок, каждый кусочек у нее на счету. Она все это взлелеивает, не только труд поля, не только труд земли, металла, а это еще и труд творчества.

Труд, мне кажется, для Беларуси и для Лукашенко является божеством, священным трудом. Труд священный. И это чрезвычайно важно в период нашей деструкции, период нигилизма, период пренебрежения к труду. Рассматривают труд как средство обогащения, средство накопления богатств. Лукашенко рассматривает труд как источник существования, жизни, источник совершенствования постоянного. Вот этим он отличается от всех остальных лидеров и этим привлекателен и мне, и моим друзьям, и нашему народу русскому.

Писатель Александр Проханов: современные европейские лидеры – это факиры на час. Они исчезают, как пузыри после дождя. Подробнее здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Александр Проханов # Александр Лукашенко # Григорий Азарёнок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не под чувством страха». Что на самом деле важно для руководителя? Рассказывает Анатолий Исаченко
26 сентября 2021 18:28

«Не под чувством страха». Что на самом деле важно для руководителя? Рассказывает Анатолий Исаченко

«Включать поливитаминные комплексы». Как сохранить иммунитет в межсезонье
26 сентября 2021 18:10

«Включать поливитаминные комплексы». Как сохранить иммунитет в межсезонье

«Увеличили количество рабочих мест операторов кол-центра». Какие принимают меры, чтобы уменьшить очереди в поликлиниках
26 сентября 2021 18:00

«Увеличили количество рабочих мест операторов кол-центра». Какие принимают меры, чтобы уменьшить очереди в поликлиниках