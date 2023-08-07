Максим Литвинский: больше всего беспокойства доставляет белорусско-украинский участок госграницы

Новости Беларуси. Как обострение отношений с нашими соседями может сказаться на региональной безопасности? Почему Беларусь провоцируют и как правильно на это реагировать? Какие военные реформы в наших силовых структурах? На площадке ток-шоу «По существу» нашли ответы на эти вопросы вместе с военными экспертами и кадровыми офицерами. Алена Сырова, СТВ:

Я задавала выше вопрос о том, какая из стран наших западных соседей больше беспокойства доставляет. Ну вот с точки зрения теории, с точки зрения практики на каких пограничных пунктов у нас возникает вопрос?

Максим Литвинский, заместитель начальника управления Госпогранкомитета Беларуси:

Если говорим про количество провокаций на границе всевозможных, это, конечно, белорусско-украинский участок государственной границы. Алена Сырова:

Почему? Можно я уточню? Звучит мысль о том, что украинцы минируют все приграничье. Соответственно, как они, если что, пойдут по заминированному? Максим Литвинский:

Уже только по неофициальной информации, по-моему, с начала СВО несколько подрывов произошло. Позавчера буквально трактор на территории сопредельной погиб. Почему вызывает беспокойство еще? Потому что когда назначал Президента командующего две недели назад, он сказал такую мысль, что пограничники – это высокоподготовленные и высокоморальные военнослужащие. В чем суть пограничных служб? Есть специфики, особенности, определенный такт пограничный, определенное взаимоотношение. Сейчас со стороны Украины, и об этом констатировали командующие, неоднократно выступая, сейчас со стороны Украины кто на границе? Там территориальная оборона, националистические подразделения – непонятно.

Кирилл Казаков, СТВ:

Если там вообще зеленые фуражки, непонятно. Максим Литвинский:

Зеленых фуражек нет. Поэтому вот эта ситуация, которая возникает, вызывает определенную напряженность. Кирилл Казаков:

Я понимаю прекрасно, что не всей этой диверсионной заботой занят сейчас мир. Контрабандисты никуда не делись. Мигранты нелегальные никуда не делись. И я прекрасно понимаю, что обычная оперативная работа на «зеленке» предполагает в том числе сотрудничество с сопредельной стороной. Эта сопредельная сторона вообще откликается на какие-то ваши там просьбы? Вот именно по этим вопросам, не касаемо того, что навязывается политиками. Я понимаю, есть ежедневная оперативная работа, и она никуда не ушла.