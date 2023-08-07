Максим Литвинский: больше всего беспокойства доставляет белорусско-украинский участок госграницы
Новости Беларуси. Как обострение отношений с нашими соседями может сказаться на региональной безопасности? Почему Беларусь провоцируют и как правильно на это реагировать? Какие военные реформы в наших силовых структурах? На площадке ток-шоу «По существу» нашли ответы на эти вопросы вместе с военными экспертами и кадровыми офицерами.
Алена Сырова, СТВ:
Я задавала выше вопрос о том, какая из стран наших западных соседей больше беспокойства доставляет. Ну вот с точки зрения теории, с точки зрения практики на каких пограничных пунктов у нас возникает вопрос?
Максим Литвинский, заместитель начальника управления Госпогранкомитета Беларуси:
Если говорим про количество провокаций на границе всевозможных, это, конечно, белорусско-украинский участок государственной границы.
Алена Сырова:
Почему? Можно я уточню? Звучит мысль о том, что украинцы минируют все приграничье. Соответственно, как они, если что, пойдут по заминированному?
Максим Литвинский:
Уже только по неофициальной информации, по-моему, с начала СВО несколько подрывов произошло. Позавчера буквально трактор на территории сопредельной погиб. Почему вызывает беспокойство еще? Потому что когда назначал Президента командующего две недели назад, он сказал такую мысль, что пограничники – это высокоподготовленные и высокоморальные военнослужащие. В чем суть пограничных служб? Есть специфики, особенности, определенный такт пограничный, определенное взаимоотношение. Сейчас со стороны Украины, и об этом констатировали командующие, неоднократно выступая, сейчас со стороны Украины кто на границе? Там территориальная оборона, националистические подразделения – непонятно.
Кирилл Казаков, СТВ:
Если там вообще зеленые фуражки, непонятно.
Максим Литвинский:
Зеленых фуражек нет. Поэтому вот эта ситуация, которая возникает, вызывает определенную напряженность.
Кирилл Казаков:
Я понимаю прекрасно, что не всей этой диверсионной заботой занят сейчас мир. Контрабандисты никуда не делись. Мигранты нелегальные никуда не делись. И я прекрасно понимаю, что обычная оперативная работа на «зеленке» предполагает в том числе сотрудничество с сопредельной стороной. Эта сопредельная сторона вообще откликается на какие-то ваши там просьбы? Вот именно по этим вопросам, не касаемо того, что навязывается политиками. Я понимаю, есть ежедневная оперативная работа, и она никуда не ушла.
Максим Литвинский:
Может быть, в некоторых цифрах ошибусь, но с начала СВО только со стороны Украины мы приняли более 110 тысяч беженцев. Сейчас действует у нас безвиз. В прошлом году где-то около 400 тысяч. Это в том числе Польша, Литва, Латвия въехала к нам по безвизу. За этот год уже более 660 тысяч человек посетили Беларусь, заехали. Люди голосуют рублем.
Кирилл Казаков:
А вот ваши коллеги, которые находятся там на работе, они же тоже работают, у них же тоже контрабандисты. Они же там не все, наверное, больные на политическую голову. Там люди, которые несут свою службу, потому что давали присягу условному латвийскому государству. И если есть контрабандист, наверняка он работает в том числе и с вами.
Максим Литвинский:
Безусловно. Кто же вам расскажет формы, методы и кто с кем работает? Но, смотрите, военнослужащий Эмиль Чечко, который перебежал, – вот яркий пример того, что происходит в вооруженных силах и как люди воспринимают все вопросы. Подобные ситуации в Литве возникали у пограничников. Извините, мы сейчас говорим про нацистскую операцию «Зимнее волшебство», когда выгоняли и деревнями уничтожали людей тем, что сжигали и замерзали. Женщины, старики, дети. Выталкивают женщин, детей, немощных людей, которые идут туда, на сопредельную территорию, ноль градусов ночью, люди замерзают, более 30 мигрантов погибло.
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