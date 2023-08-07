Чем сейчас занимаются спецподразделения внутренних войск Беларуси? Рассказал Александр Быков

Новости Беларуси. Как обострение отношений с нашими соседями может сказаться на региональной безопасности? Почему Беларусь провоцируют и как правильно на это реагировать? Какие военные реформы в наших силовых структурах? На площадке ток-шоу «По существу» нашли ответы на эти вопросы вместе с военными экспертами и кадровыми офицерами. Кирилл Казаков, СТВ:

К нам в чат пришло вот такое сообщение: «Всем привет, я из Литвы. Зачистите, пожалуйста, Сувалкский коридор». Я вам скажу так, полигон Гожский, который находится в Гродненской области, находится от этого Сувалкского коридора в нескольких километрах. Там сейчас начались учения. А что будет делать ваше спецподразделение? Я сейчас не связываю эти два понятия. Пускай связывают наши враги. У ваших спецподразделений во внутренних войсках какие конкретные задачи и чем они отличаются от того, что было еще лет 5 назад?

Александр Быков, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси:

В целом спектр выполняемых задач во внутренних войсках достаточно широкий. Не просто так говорят, что внутренние войска – это войска, которые выполняют боевые задачи в мирное время. Ежедневно. Выполнение самых сложных задач ляжет на плечи бойцов спецподразделений, спецназа. Это и те задачи, которые сейчас выполняют бойцы спецподразделений, тем, которым я руковожу – СОБР. Это деятельность по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований, диверсионных разведывательных групп. Сейчас наиболее актуальны эти задачи, их выполнению нужно уделять как можно больше внимания. И это внимание уделяется. Подготовка ведется, она комплексная. Ведется уже давно и довольно качественная. Причем эта работа проводится в комплексе и в тесном взаимодействии спецподразделений всех силовых структур республики. Те задачи, под которые создавались данные подразделения, основное – это деятельность по борьбе с незаконными вооруженными формированиями противника, действующими на нашей территории, и диверсионно-разведывательными группами в случае проникновения их на нашу территорию. Мы все с вами знаем эти замыслы, которые вынашивают... Кирилл Казаков:

Ну зайти в райцентр, взять его, вдруг после этого зацепиться на этом райцентре и после этого начать диктовать свои условия. Александр Быков:

Вот эти члены выездного цирка, вот эти предатели, перебежцы, предатели родины вынашивают свои замыслы и иногда их даже озвучивают... Вот создающие различного рода подразделения, не могу их даже охарактеризовать: 10 человек – полк, 20 человек – дивизия.