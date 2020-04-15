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Дмитрий Асанов о коронавирусе: «Сначала мы победим эту болезнь, а потом будем побеждать в ринге»

15 апреля 2020 12:32
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Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.

Дмитрий Асанов о коронавирусе: «Сначала мы победим эту болезнь, а потом будем побеждать в ринге»-1

Дмитрий Асанов, чемпион II Европейских игр (бокс):
Сейчас достаточно сложная ситуация в мире, непростая она и в Беларуси. Мы с нетерпением ждем того момента, когда же все наладится. Спасибо большое всем тем, кто прилагает максимум усилий для борьбы с пандемией. Сначала мы победим эту болезнь, а потом будем побеждать в ринге.

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# Коронавирус # Дмитрий Асанов # Фотофакт

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