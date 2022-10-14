Макияж и причёска бесплатно. В ТЦ «Столица» ко Дню матери проводят концертно-развлекательную программу

Новости Беларуси. В ТЦ «Столица» для минчанок организована праздничная программа ко Дню матери, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инициатором праздника стал Белорусский союз женщин. Для всех мам и бабушек организована концертно-развлекательная программа с участием звезд белорусской эстрады, увлекательными конкурсами и викторинами. Участникам была предоставлена уникальная возможность передать свои поздравления и пожелания онлайн.

Также все представительницы прекрасного пола могли бесплатно сделать макияж и прическу.

Наш колледж решил сделать такую акцию в виде бесплатного макияжа и прически. Поэтому все желающие мамы могут прийти к нам.

Формат мероприятия очень интересный. Побыть как в салоне красоты, сделать прическу, макияж. Послушать хорошую белорусскую музыку.

– Это действительно великие женщины. Помимо того, что они рожают детей, на них еще держатся семьи, держатся мужья. И огромное количество ответственности женщины сейчас, в современном мире, на себя берут.

– Я сегодня пою для наших мам с огромной честью. Я очень благодарна. И хочу поздравить особенно нашу маму, бабушку, все наше поколение.

Всех мам и бабушек с этим светлым праздником. Пусть ваши дети всегда будут рядом. И приезжайте сюда весело провести время.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Молодые мамы на самом деле имеют сегодня все возможности, чтобы находиться в декретном отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Сегодня в том числе вы видите ежегодно, можно сказать, в Минске мы открываем новые детские дошкольные учреждения, учреждения образования, школы. И все это для того, чтобы, конечно же, наши женщины не переставали рожать детей. Мы очень акцентируем внимание на институт семьи.