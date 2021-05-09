Лазертаг и бой на мини-танках. Вот как минчане празднуют 9 Мая возле «Чижовка-Арены»

Новости Беларуси. Ярко и с размахом День Победы в Минске встречают на площадке у «Чижовка-Арены». Жители промышленного района вспоминают, как восстанавливали производства после войны, и слушают песни военных лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка военной техники, тир и лазертаг. Интерактивные площадки собирают все больше минчан с детьми. Самые юные горожане под открытым мирным небом рисуют открытки ветеранам. Здесь же можно вступить в импровизированный бой на мини-танках. Больше всего развлечение покорило будущих защитников.

А представители старшего поколения дают наставления потомкам. Родители рассказывают своим детям о колоссальных потерях для нашего народа.

Традиционно каждый год 9 Мая мы отмечаем семьей большой, слава богу. Всегда довольны организацией, все хорошо, сегодня погода у нас, видите, замечательная, порадовала в этот день. Поэтому все очень замечательно, настроение хорошее у всех. Всех поздравляем с праздником, желаем счастья, здоровья (сейчас это очень важно) и мирного неба над головой.

Наши дети уже не смогут видеть ветеранов, услышать их истории, поэтому это теперь наша обязанность – рассказывать им о том, что было. Мы не должны быть равнодушными к этому дню. Каждый третий белорус погибал. Это коснулось и моей семьи. Многие погибали в концентрационных лагерях, под обстрелом солдат. Мы должны помнить этот день, как дань памяти нашим предкам, нашим родным и близким.

Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района Минска:

Наш район – он заводской, он промышленный. Наши люди – это труженики, которые (многие из сегодня присутствуют) возрождали Минск из тех руин, которые постигли нашу столицу. Сегодня мы говорим о Победе, о тех людях, которые принесли нам счастье, солнце, мир. Мы преклоняемся перед ними.