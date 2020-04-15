Макарина-Кибак о коронавирусе и работе Минздрава: «Ситуация находится под контролем»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Насколько максимально собранно, максимально качественно на сегодняшний день работает система министерства здравоохранения, и что необходимо сделать, чтобы это было ещё более качественно и эффективно?

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:

Работают, конечно, наши коллеги-врачи, но работают и те люди – это, во-первых, министерство здравоохранения, это организаторы здравоохранения, медицинские сестры, санитарочки, уборщицы, лаборанты. То есть все те люди, которые участвуют в диагностическом и лечебном процессе.

Конечно, на сегодняшний день система работает стройно, организация очень серьёзная. И уже все очень часто слышат то, что ситуация именно потому что правильно, вовремя всё организовано, ситуация находится под контролем.

За те полтора месяца, когда у нас был выявлен первый пациент, заболевший коронавирусом, та кривая, о которой мы всё время говорим, что она должна быть не острый пик, она должна быть пологая – именно благодаря тем мероприятиям, которые проводят все организаторы этого лечения, диагностики, кривая пологая. Именно, потому, что нам позволил и коечный фонд, и организация взять под контроль тех людей, которые находились в контакте. Именно поэтому за такое длительное время у нас относительно небольшое количество заболевших, контактных пациентов и, к сожалению, тех, которые ушли.

Где брать точную информацию о ситуации c коронавирусом в Беларуси и мире? Что каждый из нас может сделать, чтобы сдержать инфекцию? Смотрите 15 апреля в 20.30 на СТВ.