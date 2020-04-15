Коронавирус в Беларуси. Что известно на 15 апреля

Новости Беларуси. На момент 15 апреля в Беларуси проведено 76198 тестов на коронавирус.

Как сообщает Минздрав, для тестирования задействованы 24 лаборатории. Они открыты в республиканских научно-практических центрах и центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также в частных медцентрах.

В настоящий момент COVID-19 зарегистрирован у 3728 пациентов, 68 из них нужна поддержка аппарата ИВЛ. Умерли 36 человек, у которых ряд хронических заболеваний был отягощён коронавирусом.

Накануне заместитель министра здравоохранения Беларуси рассказала, что в течение последних нескольких дней ежедневно регистрируется приблизительно одинаковое число случаев заражения.