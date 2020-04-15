Как не допустить искажения фактов о войне? Мнение эксперта

Новости Беларуси. Сохранение памяти о Великой Отечественной, недопущение искажения фактов – тема очередного круглого стола, совместного проекта Белорусского института стратегических исследований и БелТА «Экспертная среда», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Эксперты подчеркивают, что сейчас как никогда важно, особенно в год 75-летия Великой Победы, доносить до молодого поколения историческую правду о том, что именно советский многонациональный народ сломил хребет нацистским агрессорам и их союзникам. Именно здесь, на советско-германском фронте, была достигнута решающая переломная победа над фашизмом.

Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси:

Мы стремимся публиковать как можно больше литературы, не только статьи наших ученых, но и книжные издания. В частности, в преддверие 75-летия у нас уже издано третье дополненное издание «Вклад белорусского народа в Великую Победу». Также хотелось бы отметить такое уникальное издание, как «Созвездие героев земли белорусской». Впервые это издание подготовлено учеными нашего института. В нем представлены судьбы, биографии всех героев Советского Союза, уроженцев Беларуси. Это 494 человека, из них – 449 получили это высокое звание в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в этой книге даны биографии 73 полных кавалеров Ордена Славы, уроженцев Беларуси.