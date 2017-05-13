Майский снег в Беларуси: как отразятся капризы природы на кошельках жителей страны и урожае

На встрече с губернатором Александр Лукашенко заговорил о погоде. Причина – выпавший внезапно майский снег. Вообще, майская погода преподносит сюрпризы и погружает нас в сказку «12 месяцев»: то весенний брат топнет ногой и тюльпаны распускаются, то Снежень стукнет посохом оземь и белые мухи кружатся и тают.

Кроме эмоций на уровне «нравится – не нравится» погодные капризы имеют экономический эффект. Наш обозреватель Яна Шипко разбиралась в прогнозах.

Этот май со снегом подсыпал и тем для настоящей лавины фото и шуток в соцсетях. Один пейзаж, а словно две поры года. Эксклюзивные майские контрасты не радовали разве что тех, кто на погоду делает урожайные ставки.

Елена Есманович, житель деревни Красное Минской области:

Раньше в те годы я высаживала в теплицу томаты, то в этом году еще их не высаживала, потому что холодно и боюсь заморозков. Перцы у меня уже дома цветут и завязь, жалко.

А будет ли такое же изобилие овощей с собственной грядки в нынешнем сезоне, – переживает Елена. Ориентируясь все больше на интуицию, нежели на народные приметы, с чем, может, временит с посадкой.

Елена Есманович, житель деревни Красное Минской области:

Я такой погоды не помню. Проснулись, посмотрели в окно. Нас удивила аномалия природы. Выпал снег где-то 15 см, было очень жалко смотреть на посевы, уже у меня взошел лук, чеснок, тюльпаны пустили головки. Все это было в снегу. Хоть бы не был голодный год.

Меж тем ученые пока за урожай спокойны. Вот, например, рапс уже в цвету – в случае погодных капризов по замыслу природы вырастет по «плану Б».

Эрома Урбан, заместитель директора научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

Если повреждена основная кисть, то компенсация потери урожайности будет за счет дополнительных ветвей.

Успешно перенесла майскую «зимовку» и рожь.

Чтобы зерновые благополучно заколосились, сейчас время не скупиться на удобрения. Заморозки же вреда не причинили. А снег наоборот дал влагу для развития растений.

Эрома Урбан, заместитель директора научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

По озимым зеленым культурам в этом году достаточно высокая степень перезимовки. По сути дела, гибели не наблюдается. Если есть очаговая гибель озимых культур, это в пределах среднестатистических значений – менее 10%.

Убытки можно прогнозировать пока лишь на севере страны. Там погода затормозила посевную. А каждый день отставания от оптимальных сроков сева бьет по урожайности.

Однако в целом по стране с наступлением тепла посеянные культуры наверстают упущенное. Об этом на неделе говорил и Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Были очень хорошие дни. Прохладно, но хорошее было время. Неожиданно выпал снег, но я думаю, что это будет на пользу, потому что это дополнительная влага во время посевной кампании, весной. В природе все уравновешено, это уже говорю из своего опыта. Если сегодня холодно, то жди в июне, июле где-то такой засухи и дефицита осадков, что мало не покажется. Поэтому надо делать все вовремя и быстро.

Но и в глобальных климатических изменениях есть свои экономические бонусы. Ведь больше 40% ВВП Беларуси формируют как раз «метеозависимые» отрасли.

Мария Герменчук, первый заместитель начальника Республиканского гидрометцентра:

Теплее на юге страны. Соответственно, агроклиматические зоны становятся более благоприятными для производства сельского хозяйства. Хотя бы то, что у нас достаточно эффективно выращивается кукуруза, это один из примеров. Бесспорные минусы, о которых надо говорить, это увеличение экстремальности неблагоприятных и опасных явлений.

Зато не стали добавлять экстрима в быт минчан в снежные дни столичные власти. Отключение горячей воды перенесли. Чего будет стоить отсрочка запланированных работ по подготовке теплосетей к следующему сезону, пока не понятно. А вот затянувшийся почти на месяц отопительный сезон вылился в кругленькую сумму.

Дмитрий Кулак, заместитель начальника Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов:

Если сравнивать с прошлым годом, у нас отключение отопления произошло 8 апреля, в этом году отопление жилищного фонда произошло 5 мая. За затянувшийся отопительный период (это 27 дней) 27 млн долларов дополнительно потребили тепловой энергии.

К непривычно потяжелевшим майским «жировкам» готовятся даже на юге страны. Брестчанка Евгения Борисовна пока получила лишь апрельскую, но уже предусмотрительно отложила на коммуналку немного больше обычного.

Евгения Кускова, житель Бреста:

Внутренне мы были уже как-то готовы, чтобы нам топили. И даже, можно сказать, бога молили, чтобы не отключали, потому что очень холодно. И в этом месяце я отложила на 10 или даже на 15 рублей больше.

А это тот случай, когда производство продукции требует постоянного лета. И раз стрелка термометра идет в минус, затраты на производство растут. Пока погода не баловала, теплицы приходилось сильнее отапливать.

Нина Железнова, руководитель сельскохозяйственного предприятия «Озерицкий-Агро»:

Издержки, конечно, есть. Учитывая тепличный комбинат, мы за 10 дней этого месяца должны были расходовать 95 кубов газа, а расходовали 140. Солнца было мало, пришлось снимать верхний лист, чтобы дать растению больше света. Недополучили продукции порядка 20-22 тонн.

Кого-то этот неласковый май ударил по карману, владельцам кафе, говорят, наоборот, прибавил посетителей, но есть и те, кто от погодных сюрпризов, несомненно, получил дивиденды в виде бесценных эмоций.