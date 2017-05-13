Организатор «Viva ровар-2017»: мы считаем, что это мероприятие стало брендом

Новости Беларуси. Крутить педали, ради общей победы. В Минске прошел международный вело-карнавал «Viva ровар-2017». Дистанцию свыше десяти километров вместе с белорусскими велолюбителями преодолели гости из России, Украины, Швеции, Эстонии, Латвии и Литвы. Такой праздник спорта в столице провели уже в третий раз. И с каждым годом он приобретает всё большую популярность. Даже там, где нет дороги он её найдёт. Стало модно путешествовать по миру, на своих двоих, но он предпочитает одну ось и два колеса. Алексей Ландрэс уже путешественник со стажем. Недавно он решил увидеть Азию, поэтому собрался и выехал.

Алексей Ландрес, велосепедист-петешественник:

Лаос, Камбоджа, Таиланд, Малазия была последней страной. В результате получилось 20 стран, больше 10 стран было по Европе.

Конкрретные путешествия по Европе я начинал с 2013 года. Пусть он и вело, но все же карнавал, поэтому должен соответствовать. Велосипедистов без оригинального костюма разглядеть в толпе гораздо сложнее. Здесь есть волшебники, пираты и даже супергерои. Регистрация на фестиваль была именной, поэтому каждый участник получил табличку с фотографией на память. Удивительно, но есть ещё те, кто на модном горном велосипеде так и ни разу не сидел, ведь куда удобнее и привычнее на какой-нибудь старенькой модели. На таком точно не запутаешься при переключении передач, да и как тормозить понятно. Все просто нажал на педаль – останавливаешься. Хочешь ехать – крутишь. Раньше прохожие удивлялись даже, увидев рычаг тормоза на руле. Теперь моделей множество: шоссейные, городские, горные, есть и велосипеды с мотором.

Евгений Гутарович, белорусский велогонщик, участник летних Олимпийских игр:

Первый раз нахожусь на таком карнавале, жду чего-то экстраординарного. Я в последнее время закончил с велоспортом, взял такую альтернативу себе, кататься по переселенке и стараюсь ездить 4 раза в неделю.

На «Viva ровар» на двух колёсах также приехала прима белорусского велоспорта Наталья Цилинская, в первом ряду ее окружили чиновники и артисты. В этом году карнавал собрал более 14 тысяч велосипедистов.

Дистанция для каждого из них дело не первой важности. Она была такой же, как и в 2016 году. Старт у стелы, по проспекту Победителей до «Минск-Арены» и обратно, велосипедисты преодолели в сумме более 10 километров,