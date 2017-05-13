Александр Лукашенко – на встрече с губернатором Ростовской области: если у нас единый рынок, давайте не будем друг другу подножки ставить

Россия в 2017 году не участвует в конкурсе из-за конфликта с Украиной. Поэтому белорусские телезрители не отдадут российскому исполнителю традиционные 12 баллов (высшую оценку). И конкурировать, кстати, в финале белорусы с россиянами не будут.

О конкуренции двух стран, о конкуренции иного рода, уже не на сцене, а на экономическом рынке эмоционально высказался Президент Лукашенко, принимая на этой неделе губернатора Ростовской области. О продуктах, о машиностроении и, главное, о том, что подножки друг другу подставлять не подставляли, говорил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наконец-то Василий добрался до Беларуси. Со своими коллегами и друзьями. Вроде, совсем рядом живем, очень нужны друг другу, очень нужны. Есть о чем говорить, есть вопросы, по которым мы должны договариваться. Давайте конкурировать искренне, честно. Если мы производим комбайны в Гомеле и «Ростсельмаш» производит, надо понимать, что мы должны как партнеры договориться. Это наш общий рынок. Давить друг друга не надо. Если «Ростсельмаш» не видит возможности договориться, что нам остается делать? Конкурировать не только на наших рынках, но и за пределами. К чему это приведет? Возьмите МАЗ и КамАЗ – один хромает в Беларуси и второй почти остановился, работает ни шатко, ни валко. Вот к чему привела конкуренция. Я уже не говорю о зарубежье. Поэтому мы за то, чтобы по-партнерски себя вести. Договариваться. Даже договариваться не так, как в капиталистическом производстве, в котором мы сегодня живем. Мы на одном языке разговариваем, мы можем договориться. И мы к этому готовы. Но не так, Сан Саныч, как в свое время было по калийным удобрениям. Договорились, пришли, создали, потом нас кинули. А сегодня Сан Саныч ходит и мне в дверь стучит: «Давайте опять организовывать эту компанию». Давайте, я не против. Только не надо выставлять те условия, которые мы не можем принять. Притом не по нашей вине это все развалилось. Вы это хорошо знаете. Мы готовы ко всему: и к конкуренции, и к ведению бизнеса по-человечески. Даже не по-партнерски. По-братски.

Мы имеем сегодня возможность поставок в Ростовскую область соответствующих товаров и продуктов. Я думаю, и по сельхозтехнике. По автомобилям тоже надо двигаться, по МАЗу. Хотя у вас, конечно, КАМАЗ. И я понимаю, и кто-то будет там сверху поддавливать, что все-таки свое. Но если вам будет выгодно, тоже же мы не чужие – можем договориться. Да и «Гомсельмаш», «Ростсельмаш» – они не врагами должны быть. Надо в этом направлении двигаться, чего воевать друг с другом. Рынок огромный, и нам надо свое не потерять.

Проблемы бывают иногда. Вы, наверное, их знаете. В основном они (я уже сейчас уверен и вы, наверное, заметили) искусственно создавались. Потому что когда мы с президентом России встретились, так по-мужски договорились: «Давайте все-таки на эту проблему посмотрим под углом зрения Александра Сурикова». А он правильно говорит: «Если мы хотим что-то тут преодолеть, давайте вместе будем смотреть на все, что движется через границу». И, когда мы начали в этом плане контролировать ситуацию, она мгновенно поменялась. Она просто исчезла. Дай бог, чтобы навсегда. Пока такой драки нет. Приезжали специалисты из России. От того же Данкверта. Побывали на наших предприятиях. Кстати, надо показать наши предприятии. Где он захочет, чтобы он убедился, насколько Беларусь в этом отношении поднялась высоко. Вы даже если в Европе поедите на подобные предприятия, половину таких вы найдете, остальные будут гораздо ниже уровнем. Поэтому к нам претензии не надо предъявлять. И вы должны понимать, почему я в том числе так остро на это реагирую. Когда нам было очень тяжело, когда вообще по талонам раздавали продукты питания, может, и у вас это было, но у нас Беларусь это пережила, мы тогда тремя пальцами по три, по два рубля откладывали деньги и модернизировали эти предприятия. Они нам через пот и кровь достались. И когда нас сегодня упрекают (знаете по каким причинам), что у нас продукты питания не те, это уж слишком.

Чтоб вы знали, единственная постсоветская республика, которая сохранила ГОСТы. И мы ужесточили. У нас ГОСТы жестче, чем в Евросоюзе. Потому что мы в свое время людей напугали, сами перепугались: Чернобыль, Чернобыльская республика. Мы вынуждены были ужесточать ГОСТы к продуктам питания. Сегодня у нас с предприятия, фермы, комплекса не выйдет плохая продукция, потому что там ее сразу проверят и отбракуют. Когда вы слышите мою резкую реакцию в этом плане, это не потому, что как некоторые писали в Москве пишут, что Лукашенко слишком эмоционален. Дело не в эмоциях. А дело в том, что нам это очень дорого стоило. Если у нас единый рынок, то давайте не будем друг другу подножки ставить.