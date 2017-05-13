«Чтобы показать, кто выиграл войну». Как, кто и зачем в Беларуси восстанавливает танки и военную технику

Послы иностранных государств посетили историко-культурный комплекс «Линия Сталина»под Минском, где немало военной техники времен Великой Отечественной войны. Она вызывает интерес не только у послов, не только у детишек и туристов. В свое время влиятельный журнал «Forbеs» составил список самых дорогих артефактов Второй мировой войны – за самолеты, шифровальную машинку «Энигма», награды военачальников коллекционеры выкладывают сотни тысяч и даже миллионы долларов. А вот семья из белорусского Шклова не из корыстных побуждений, а истории ради, восстанавливает танки и другую военную технику. Наш корреспондент Юрий Прокопенко встретился с энтузиастами.

Михаил Метла, директор по развитию и продвижению историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Здесь из оригинала фактически только пушка. Остальное все делается по чертежам, выпиливается каждая запчасть.

У каждой такой техники долгий путь. Помимо боевого не менее захватывающий – восстановительный. Это кадры с места поисковой экспедиции. Такие регулярно проходят в местах боев Великой Отечественной и, как правило, заканчиваются успехом. Вот и здесь совсем скоро из болота вытянут израненную боевую машину.

Владимир Якушев, главный механик-реставратор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Когда танк появляется наружу, как-то за душу кошки скребут. Достаешь историю и вспоминаешь, как деды наши воевали. Делаем танки, чтобы показать, кто выиграл войну, какие танки были. Если бы были плохие танки, войну очень трудно было бы выиграть.

Владимир Якушев раньше работал инженером в колхозе. Но так увлекся реставрацией,

что оставил насиженное гнездо и уехал в Минск. И вот уже более 20 лет посвящает себя любимому делу – поиску и восстановлению погибших танков, самолетов и военных катеров на «Линии Сталина». Вместе с ним –сыновья и хороший друг.

В своем родном Шклове мужчины бывают нечасто. Но когда приезжают домой, обязательно приходят к памятнику танка ИС-3.

Это они подарили ему вторую жизнь.

Владимир Якушев, главный механик-реставратор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

этот танк мы нашли на полигоне в Старых дорогах. Чтобы на металлолом не резалась, мы собирали эту технику, восстанавливали и передавали в музеи.

Александр Микалуцкий, реставратор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Этот танк участвовал в Берлине 9 сентября 1945 года в параде. Он поразил своим внешним видом. Обратите внимание, как он выглядит. Передняя часть у него сделана клином, форма башни имеет очень интересный вид.

Памятниками становятся только те танки, которые уже невозможно поставить на ход. Однако большинство найденных машин после капремонта все же способны передвигать гусеницами. Их вторая, мирная, жизнь совсем не похожа на первую, боевую – исторические реконструкции, киносъемки. И всегда рядом мастера-реставраторы.

Владимир Якушев, главный механик-реставратор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Нужен механик, потому что все равно тебя не покажут. Ты за рычагами, а потом артисты вылазят и типа едут они. Я, наверное, в пяти фильмах снялся.

Одной из самых удачных находок для шкловских поисковиков стал немецкий

средний танк ПЦ-3. Его нашли в болоте на Витебщине.

Машину, перевернутую кверху днищем, вытащили 22 июня ровно в четыре утра.

Мужчины говорят: чистое совпадение.

А это легендарный БТ-7. Его тоже подняли из болота, и теперь он открывает парады в День Победы. Реставраторы сделали машину как новую, разобрали до каждого винтика, а затем собрали заново.

Советская военная техника всегда была надежна и проста в ремонте. В том числе и КВ-1. Этот тяжелый танк нашли в Сенненском районе и отреставрировали на «Линии Сталина». Немцы называли его «призраком». На такой машине совершил подвиг советский танкист Зиновий Колобанов. В одном из боев под Ленинградом ему за полчаса удалось уничтожить 22 вражеских танка. Его КВ-1 получил множество попаданий, но остался на ходу и продолжил сражение.

Алексей Якушев, реставратор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Наша техника зимой лучше себя чувствовала. За счет широких гусянок, лучше справлялись со снегом. А в немецкой технике забивались гусянки, рвались, скользко было, горки, не могли подняться на гору. Вот и на «Линии Сталина» реконструкцию проводим и на немецком танке не можем под гору подняться. Советский поднимается легко, а немецкий стоит и буксует.

Здесь многое в единственном экземпляре. Этот музей под открытым небом – территория патриотизма и исторической достоверности. И машины времени не надо, чтобы увидеть настоящие машины Великой Отечественной.

Михаил Метла, директор по развитию и продвижению историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Каждая страна пытается собрать какую-то коллекцию, какие-то определенные вещи. Можно посмотреть ЗИС-5, которая на ходу, которая будет участвовать в реконструкции. Мы сейчас видим Т-44, в конце войны шли на параде, демонстрируя мощь Советского Союза всему миру.

Сейчас реставраторы мечтают лично сравнить боевые характеристики главных танковых персонажей Второй мировой: Т-34 и немецкого «Тигра». Самой грозной машины Вермахта в Беларуси пока нет.

Александр Микалуцкий, реставратор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Мы бы отреставрировали и поставили на ход, танк бы участвовал в реконструкциях. Это грозная немецкая машина, считаю, на «Линии Сталина» она должна быть. Показать народу, как она выглядела, с чем пришлось столкнуться нашим отцам и дедам.

Белорусская земля хранит еще много погибшей военной техники. Поисковики изучают архивы, разговаривают с очевидцами боев и пытаются восстановить картину событий.

Одна из ближайших экспедиций пройдет здесь, в Славгородском районе. Болотистая местность, рядом речка Ухлясть. 6 месяцев в 1943-44 годах здесь стоял фронт, шли бои. Разведка подтвердила: там что-то есть. Что конкретно (танк, самолет) – пока не поднимешь, не узнаешь.

Но за всем этим техническим делом жизни – самый важный подтекст: чтобы помнили. Получается.

Михаил Метла, директор по развитию и продвижению историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

У нас при «Линии Сталина» есть клуб «Солдаты Победу». Идут, просятся участвовать в реконструкции. Причем хотят участвовать как советские войска.