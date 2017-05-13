Лучшие из лучших на медиа-пространстве: «Телевершину» получили самые достойные люди телевидения Беларуси

А теперь – о телевизионных умельцах. В Беларуси подведены итоги 13-го конкурса «Телевершина». Много было претендентов на статуэтки, поскольку телепрограмм в стране немало. Одна только Белтелерадиокомпания – это холдинг из 11 телеканалов вместе с региональными, а еще ОНТ, СТВ и «РТР-Беларусь», который вы сейчас смотрите. Ревизию телевизионной кухни проделала Татьяна Ревизоре.

Главное медиа-событие этой весны – «Телевершина» – прошла под № 13. Казалось бы, почва для суеверий, но форс-мажоры разве что по сценарию.

Такую срежиссированную картинку покажут в эфире, но рецепт телеблюда как обычно останется за кадром. Подать новость вкусно – все это про них. Во Дворце Республики – лучшие телевизионщики страны.

Ольга Коршун, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

Очень болеем за своих ребят, будет там кричать, свистеть, поддерживать, посылать классные флюиды, чтобы мы больше всех взяли статуэток.

«Телевершину» нередко сравнивают со знаменитым кинофестивалем. Телевизионным «Оскаром» премию окрестили сами же журналисты. Платья в пол, высокая конкуренция и интрига, которую держат до конца.

Дмитрий Травин, телеоператор ЗАО «Столичное телевидение», номинант XIII национальной премии «Телевершина»:

Ощущается легкий мандраж, потому что есть вероятность что выиграю. Все равно какое-то место получу в любом случае. Мурашки по коже бегают.

Выбор в 2017 году был непрост. Судите сами: почти три сотни заявок и лишь 25 номинаций.

Вячеслав Булацкий, сопредседатель жюри XIII Национального телевизионного конкурса «Телевершина»:

Отрадный момент – то, что профессиональный уровень региональных телевизионных каналов подтягивается к уровню маститых наших телевизионщиков.

На пути к медиа-Олипу – всего шесть ступенек. Первым от нашей телекомпании их преодолеет Егор Хрусталев. Лицо ток-шоу «Что происходит» стал лучшим ведущим общественно-политической программы по итогам года. Уже на протяжении десятка лет наши коллеги берут верх именно d персональных номинациях.

Егор Хрусталев, победитель XIII Национального конкурса «Телевершина»:

Мне кажется, я стараюсь внести свою собственную тональность, чтобы это было максимально более добрая, располагающая программа, в которой было место и улыбке, серьезному разговору. И чтобы это воспринималось все-таки как шоу в том смысле, как его переводят.

Кстати, фишка церемонии в том, что у зрителей впервые появилась возможность заглянуть за кулисы. Это студия, так сказать, «за секунду до».

Их бодрости можно лишь позавидовать. Пока страна только просыпается, эти телепташки уже превращают утро в студию хорошего настроения. Саша Каштанова и Антон Мартыненко – «лучшие ведущие развлекательной программы».

Не раз за заветной статуэткой в этот вечер поднимутся представители областных телекомпаний. Наступать на пятки медиагигантам региональщики не то чтобы рвутся, но признают: иначе никак.

Нина Позняк, главный редактор КУП «Лидское телерадио-объединение»:

У нас такое положение, что если мы будем неинтересны, нас смотреть просто никто не будет. А соперничать с центральными телеканалами непросто. Поэтому весь коллектив, понимая это, стараются, придумываем.

13-я «Телевершина» еще раз доказывает: конкуренция растет с каждым годом. Причем не только среди собравшихся в зале. Чтобы удержать аудиторию, телевидение сегодня меняет формат и подходы.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Сейчас самое главное, наверное, это прямая связь со зрителем. Так называемый интерактив. Нужно понимать, что любое твое движение рассматривается в этот же момент. Раньше такого не было. Можно было ждать неделю какого-то отзыва. Сейчас именно так.

Кстати, об интерактиве. XIII «Телевершина» принесла удачу, а заодно и статуэту музыкальному шоу «Две звезды». Яркий проект покорил и зрителей, и судей. Мастера прямых эфиров в прямом смысле спели с мэтрами эстрады. Результат – необычные импровизации, неожиданные дуэты и эмоции, которые невозможно сдержать.

Вот и отгремела «Телевершина». Победители названы, статуэтки розданы. Но это только начало. Ведь настоящая борьба за любовь зрителя разворачивается вовсе не на этой сцене, а на всех телеэкранах страны.

Среди номинантов было немало новых имен и новых программ. Среди них – «Открытый разговор». Уникальный проект, где о рабочих местах и рабочих моментах не принято молчать.

Илона Волынец, ведущий ЗАО «Столичное телевидение», лауреат XIII Национальной премии «Телевершина»:

Поднимаем мы самые актуальные темы, которые волнуют каждого белоруса. Начиная от каких-то частных случаев (например, руководитель не продлил контракт или человек получил производственную травму), до каких-то глобальных тем (Декрет № 3, либерализация бизнеса).

А уже 14 мая на «РТР-Беларусь» ждем вкусную премьеру. Новое кулинарное шоу «Большая удача» обещает стать народной. Попробовать себя в роли гостеприимного кулинара сможет любой белорус. Управляться на кухне героям будут помогать шеф-повара. Затем на ужин к радушному хозяину придет звезда. А вот кто именно, будет понятно лишь на пороге. Так что вполне возможно, что уже в 2018 году кулинарный дебют составит конкуренцию претендентам на теле-Олимп.