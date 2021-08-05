Маджид Аль-Каисси высказался о ситуации с беженцами на белорусско-литовской границе
Новости Беларуси. Госпогранкомитет зафиксировал очередную попытку агрессивного выдворения литовцами мигрантов. Это произошло 4 августа около полудня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поле зрения полоцких пограничников попала ситуация, когда восьмерых мигрантов выдворили пять литовских силовиков.
А родственники погибшего иракца при содействии белорусских властей уже прибыли в Минск. Это дядя и младший брат Джафара Хусейна Юсуфа.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве на белорусско-литовской границе. МИД Ирака отреагировал на гибель своего гражданина на границе с Литвой.
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По фактам жестокого обращения с мигрантами свою позицию озвучивают международные структуры. 4 августа действия Литвы в связи с разворотом мигрантов на границе раскритиковал Красный Крест. Отмечают, это нарушение нормы международного права. Тем более среди беженцев дети и женщины.
5 августа в своем заявлении Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало Литву соблюдать международные обязательства.
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Конвенция 1951 года о статусе беженцев требует защищать право людей на убежище, а не наоборот – насилие, применение оружия, жестокость.
Маджид Аль-Каисси, почетный консул Беларуси в Ираке:
Я слышал сегодня, что есть еще четыре человека, погибли там, внутри вот этого лагеря в Литве. Один человек умер, потому что у него сердце болит, и он умер уже. По этому тоже завтра посольство Ирака посмотрит, что можно сделать, и я тоже через МИД Ирака что могу сделать там.