Маджид Аль-Каисси высказался о ситуации с беженцами на белорусско-литовской границе

Новости Беларуси. Госпогранкомитет зафиксировал очередную попытку агрессивного выдворения литовцами мигрантов. Это произошло 4 августа около полудня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поле зрения полоцких пограничников попала ситуация, когда восьмерых мигрантов выдворили пять литовских силовиков. А родственники погибшего иракца при содействии белорусских властей уже прибыли в Минск. Это дядя и младший брат Джафара Хусейна Юсуфа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве на белорусско-литовской границе. МИД Ирака отреагировал на гибель своего гражданина на границе с Литвой. Говорил слово «инсулин», показывал на боль в груди. Белорусские медики помогли беженцу, которому стало плохо на границе По фактам жестокого обращения с мигрантами свою позицию озвучивают международные структуры. 4 августа действия Литвы в связи с разворотом мигрантов на границе раскритиковал Красный Крест. Отмечают, это нарушение нормы международного права. Тем более среди беженцев дети и женщины.

5 августа в своем заявлении Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало Литву соблюдать международные обязательства. В ООН высказались о Литве: обеспокоены сообщениями о насилии в отношении людей на границе Конвенция 1951 года о статусе беженцев требует защищать право людей на убежище, а не наоборот – насилие, применение оружия, жестокость.