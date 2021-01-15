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Уже 100 лет пишут о тех, кто пашет. Что «Сельская газета» значит для тех, кто работает на земле?

15 января 2021 12:33
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Новости Беларуси. 100-летие отмечает 15 января «Сельская газета», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже 100 лет пишут о тех, кто пашет. Что «Сельская газета» значит для тех, кто работает на земле?-1

С юбилеем со дня выхода первого номера коллектив редакции поздравил Президент (подробнее здесь).  

Первоначально издание называлось «Белорусская деревня».  

Уже 100 лет пишут о тех, кто пашет. Что «Сельская газета» значит для тех, кто работает на земле?-4

За век оно менялось еще не раз. Но всегда «сельчанка» оставалась верной своему призванию – писать о тех, кто ежедневно работает на земле.  

Игорь Луцкий: во время событий в августе-сентябре мы ни грамма не услышали негатива со стороны сельских жителей

Уже 100 лет пишут о тех, кто пашет. Что «Сельская газета» значит для тех, кто работает на земле?-7

В свое время здесь печатались многие белорусские классики, среди них Якуб Колас и Янка Купала. И сегодня девиз газеты «Пашем и пишем вместе!»  

Уже 100 лет пишут о тех, кто пашет. Что «Сельская газета» значит для тех, кто работает на земле?-10

Уже 100 лет пишут о тех, кто пашет. Что «Сельская газета» значит для тех, кто работает на земле?-12

Коллектив старается идти в ногу со временем. Обновляется формат. Бумажный тираж составляет около 25 тысяч экземпляров. А интернет-версию ежедневно посещают около 10 тысяч читателей.   

Уже 100 лет пишут о тех, кто пашет. Что «Сельская газета» значит для тех, кто работает на земле?-15

Сергей Михович, главный редактор «Сельской газеты»:  
Газета преобразилась внешне, она выходит на современном полиграфическом уровне. Мы выходим три раза в неделю. Мы провели ребрендинг. Нам кажется, что что-то мы успели, но самые интересные, самые красивые, самые лучшие, самые содержательные номера еще впереди – это во втором столетии уже будет! Эта газета для тех, кто хочет крепко стоять на земле.  

Уже 100 лет пишут о тех, кто пашет. Что «Сельская газета» значит для тех, кто работает на земле?-18

Создан электронный музей газеты. Летопись белорусской деревни издание представило на выставке. На ней собраны работы фотокоров издания, начиная с 20-х годов XX века.  

Уже 100 лет пишут о тех, кто пашет. Что «Сельская газета» значит для тех, кто работает на земле?-21

Разместилась презентация в одном из павильонов аграрного университета, тем самым добавляя еще больше колорита снимкам: аграрии в поле, на ферме, на уборке урожая – в работе и на отдыхе.  

Уже 100 лет пишут о тех, кто пашет. Что «Сельская газета» значит для тех, кто работает на земле?-24

Олег Федоров, сотрудник «Сельской газеты»:  
Сочетаются черно-белые ретроснимки и современные, причем качество очень хорошее, любопытные сюжеты. Тема вроде бы одна – сельское хозяйство, но как много в ней бывает разных интересных моментов, тех же сюжетов. Фотографии людей выглядят как фотомодели в чем-то даже.  

Уже 100 лет пишут о тех, кто пашет. Что «Сельская газета» значит для тех, кто работает на земле?-27

Николай Радоман, председатель агрокомбината «Снов»:  
44 года работаю в аграрном секторе. «Сельская газета» – это, можно сказать, настольный учебник и самое любимое издание. Именно в «Сельской газете» работают именно профессионалы аграрного сектора нашей страны, которые очень тонко освещают те или другие вопросы, которые касаются именно аграрного сектора.  

Уже 100 лет пишут о тех, кто пашет. Что «Сельская газета» значит для тех, кто работает на земле?-30

15 января лучших работников издания за многолетний труд и по случаю юбилея отметили наградами.  

# СМИ Беларуси # общество # Сергей Михович # Олег Федоров # Николай Радоман # Фотофакт

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