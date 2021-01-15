Уже 100 лет пишут о тех, кто пашет. Что «Сельская газета» значит для тех, кто работает на земле?

Новости Беларуси. 100-летие отмечает 15 января «Сельская газета», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С юбилеем со дня выхода первого номера коллектив редакции поздравил Президент (подробнее здесь). Первоначально издание называлось «Белорусская деревня».

За век оно менялось еще не раз. Но всегда «сельчанка» оставалась верной своему призванию – писать о тех, кто ежедневно работает на земле. Игорь Луцкий: во время событий в августе-сентябре мы ни грамма не услышали негатива со стороны сельских жителей

В свое время здесь печатались многие белорусские классики, среди них Якуб Колас и Янка Купала. И сегодня девиз газеты «Пашем и пишем вместе!»

Коллектив старается идти в ногу со временем. Обновляется формат. Бумажный тираж составляет около 25 тысяч экземпляров. А интернет-версию ежедневно посещают около 10 тысяч читателей.

Сергей Михович, главный редактор «Сельской газеты»:

Газета преобразилась внешне, она выходит на современном полиграфическом уровне. Мы выходим три раза в неделю. Мы провели ребрендинг. Нам кажется, что что-то мы успели, но самые интересные, самые красивые, самые лучшие, самые содержательные номера еще впереди – это во втором столетии уже будет! Эта газета для тех, кто хочет крепко стоять на земле.

Создан электронный музей газеты. Летопись белорусской деревни издание представило на выставке. На ней собраны работы фотокоров издания, начиная с 20-х годов XX века.

Разместилась презентация в одном из павильонов аграрного университета, тем самым добавляя еще больше колорита снимкам: аграрии в поле, на ферме, на уборке урожая – в работе и на отдыхе.

Олег Федоров, сотрудник «Сельской газеты»:

Сочетаются черно-белые ретроснимки и современные, причем качество очень хорошее, любопытные сюжеты. Тема вроде бы одна – сельское хозяйство, но как много в ней бывает разных интересных моментов, тех же сюжетов. Фотографии людей выглядят как фотомодели в чем-то даже.

Николай Радоман, председатель агрокомбината «Снов»:

44 года работаю в аграрном секторе. «Сельская газета» – это, можно сказать, настольный учебник и самое любимое издание. Именно в «Сельской газете» работают именно профессионалы аграрного сектора нашей страны, которые очень тонко освещают те или другие вопросы, которые касаются именно аграрного сектора.