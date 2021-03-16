Лыжероллерная трасса в «Медвежино» и закольцованные велодорожки. Как готовятся к весеннему сезону во Фрунзенском районе?

Новости Беларуси. Два новых детских сада откроют в Минске в 2021 году, сообщили в программе «Большой город» на СТВ. Их возведут во Фрунзенском и Октябрьском районах. За пять лет в столице ввели в эксплуатацию 21 детский сад. В целом в большом городе место в дошкольном учреждении есть для каждого ребенка, но проблема шаговой доступности остается. Родители порой недоумевают, мол, окна квартиры выходят на садик, а малыша туда не взяли – мест нет.

Как вопрос решается в самом крупном и густонаселенном районе Минска и какие инвестиционные проекты планируются во Фрунзенском? Когда в лесопарке «Медвежино» появится лыжероллерная трасса и будут ли наводить лоск в парках Уго Чавеса и «Тиволи»? Об этом и многом другом рассказал глава администрации Фрунзенского района. В студии программы «Большой город» Сергей Шкруднев.

Илона Волынец, ведущая:

Календарная весна наступила, но зима нас еще не отпускает, тем более что на этих выходных состоялась «Минская лыжня». «Вы посмотрите, какие улыбки». Показываем, как после долгого перерыва прошла «Минская лыжня» Продолжая тему зимних видов спорта: главой города поставлена задача, чтобы во всех районах Минска появилась своя лыжня, хорошая трасса. Насколько я знаю, такая запланирована в «Медвежино». Быть ли этому проекту и как скоро?

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:

У нас любителями зимних видов спорта и СДЮШ по лыжам такая трасса создана. Собственными силами ребята и неравнодушные граждане сделали для себя, но она требует благоустройства. Действительно, есть и поручение председателя Мингорисполкома, и при поддержке Мингорисполкома службы. Я думаю, что мы в этом году благоустроим эту трассу, чтобы уже к сезону быть готовыми. Сделаем там также прокат лыж, но пока это будет биатлонная трасса, возможно, с небольшим стрельбищем, чтобы можно было проводить не только лыжные гонки, но и со стрельбой. Илона Волынец:

А сами как относитесь к лыжам? Есть ли у вас? Катаетесь? Сергей Шкруднев:

Положительно относимся к спорту, потому что это и разрядка той деятельности, которой мы сегодня занимаемся. Илона Волынец:

Семья вас поддерживает?

Сергей Шкруднев:

Конечно! Мы вместе с дочкой, ей 11 лет, катаемся. Беру ее на лыжную трассу, вместе занимаемся. Конечно, в прошлом году не было такой возможности, поэтому мы уже в этом году брали все, чтобы покататься по максимуму. Илона Волынец:

Время тюбингов, лыж, коньков завершается, и все уже достают велосипеды. Как оцениваете инфраструктуру во Фрунзенском районе?