В 2023 году во Фрунзенском районе может появиться новый спортивный объект. Рассказываем какой

Новости Беларуси. В студии «Большого города» Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района.
Илона Волынец, ведущая:
Я понимаю, что это в перспективе, но какие инвестиционные проекты задуманы?
Новости Беларуси. В студии «Большого города» Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района.
Илона Волынец, ведущая:
Я понимаю, что это в перспективе, но какие инвестиционные проекты задуманы?
Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
У нас уже в этом году вышел на площадку проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Казимировская-Неманская по принципу «Мандарина». Когда-то было поручение главы государства, чтобы в каждом районе сделали такие физкультурно-оздоровительные комплексы. Чем он отличается от уже действующего? Там будет ледовая площадка. Сегодня это актуально – целый комплекс услуг будет в одном месте. Ты приходишь, можешь покататься на коньках, поиграть в хоккей, и дальше можно принять SPA-процедуры, будет также банный комплекс, поплавать – будет и бассейн.
Илона Волынец:
О сроках сложно что-то говорить?
Сергей Шкруднев:
Я думаю, что в 2023-м это будет реально.
Илона Волынец:
Прекрасно, когда строительство инфраструктуры опережает строительство жилья. Что будет со строительством новых домов?
Сергей Шкруднев:
Сказать, что темпы будут больше или интенсивнее, чем в предыдущие годы, нельзя, потому что были годы, когда и по 15 домов вводили. В прошлом году мы ввели семь домов, в этом вводим в эксплуатацию три дома и семь домов уже делаем на 2022-2023 год. Два уже начали, и остальные пять тоже начнем в течение этого года. Это и для нуждающихся, будет и долевое строительство, и арендное жилье.
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