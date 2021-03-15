В 2023 году во Фрунзенском районе может появиться новый спортивный объект. Рассказываем какой

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:

У нас уже в этом году вышел на площадку проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Казимировская-Неманская по принципу «Мандарина». Когда-то было поручение главы государства, чтобы в каждом районе сделали такие физкультурно-оздоровительные комплексы. Чем он отличается от уже действующего? Там будет ледовая площадка. Сегодня это актуально – целый комплекс услуг будет в одном месте. Ты приходишь, можешь покататься на коньках, поиграть в хоккей, и дальше можно принять SPA-процедуры, будет также банный комплекс, поплавать – будет и бассейн.

Илона Волынец:

О сроках сложно что-то говорить?

Сергей Шкруднев:

Я думаю, что в 2023-м это будет реально.