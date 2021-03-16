«Очень мощная, даст хорошую выработку». Вот какую технику будут использовать в хозяйстве «Кухчицы»

Новости Беларуси. На календаре весна, поэтому аграрии скажут: «Не время отдыхать». Как Минская область подготовилась к новому сезону, рассказали в программе «Центральный регион». Вадим Смоляк, корреспондент:

К посевной в этом году уже все готово?

Сергей Здрок, директор ОАО «Кухчицы»:

Да, можно сказать, что все готово. Практически все мы завершили. За последние 10 лет многое изменилось. Даже старые агрегаты (КШП-8) хорошие и надежные, они до сих пор у нас работают. Но уже они устарели, надо их менять. Уже у нас таких тракторов нет. Мы тягаем энергонасыщенные, энергонасыщенные маленькие, им надо побольше. Приходят им на смену. На смену КШП-8 – КШП-10 производства «Амкодор». На смену АКШ-6 – АПМ-10. Техника уже очень мощная, она должна быть полностью загружена, чтобы давать хорошую выработку. Я думаю, что эти культиваторы нам помогут. КШП-10 мы приобрели буквально в прошлом месяце. Вадим Смоляк:

То есть это техника, которая будет на новой посевной работать. Сергей Здрок:

Да. Еще ни разу в работе не была, сейчас мы ее комплектуем, сцепливаем, чтобы быть готовыми.

Вадим Смоляк:

Потенциал высокий у подобной техники? Сергей Здрок:

Конечно, очень высокий потенциал. Я думаю, что не меньше она прослужит, чем те КШП-8, которые были. Все изменилось даже за пять лет. Сами технологии изменились. Если раньше было больше ручного труда, то сейчас это все механизировано, автоматизировано. Некоторые механизаторы работают на тракторе, они только и занимаются тем, что засыпать семена, развернуть трактор в конце поля, чтобы зайти обратно. Нажимаешь кнопку, и обратно ты поехал. Это облегчает труд людям. Мы всегда заботимся о своих людях, чтобы человек меньше уставал на работе. Делаем комфортные условия, потому что человек, который устает, завтра-послезавтра уже не даст тот результат, который хотелось бы. У нас эта система уже на постоянной основе. И технику каждый сам себе готовит. Он знает, на чем ему работать, чтобы техника не подвела в сезон.

Станислав Гайлюнас, главный инженер ОАО «Кухчицы»:

Мы находимся в центральной ремонтной мастерской хозяйства. Половина тракторов прошла техосмотр, а остальная половина готовится сейчас к техосмотрам. Весь зимний и осенний период, когда закончилась уборочная, мы занимались ремонтом сельскохозяйственных машин. В первую очередь плуги были отремонтированы, все культиваторы, чизели, машины для внесения органических минеральных удобрений. Вадим Смоляк:

Можно ли посевную назвать испытанием для техники, проверкой, как ее подготовили с осени?

Станислав Гайлюнас:

Надо работать, никто не прощает ошибки. То, что зимой можно было прощать, на посевной надо работать. Сергей Здрок:

Стоит звено на вывозку, на внесение органики. Вывозка и сейчас продолжается. Та техника, которая первая уйдет в поле, ждет своего времени, ждет отмашки. Все готово.

Павел Шутило, механизатор ОАО «Кухчицы»:

600 литров влезает в эту бочку. Спереди заправка идет. Я к трактору подъезжаю, и сюда влезает 600 литров на 3 гектара. С 2013 года получил этот агрегат, с 2013-го работаем. Сейчас подготовил технику к работе. Основная задача, которую поставили начальники, – подготовить к техосмотру, чтобы, когда выйдешь в поле, не пришлось крутить в поле. Вадим Смоляк:

Откуда полив происходит? Это вот эти краны?