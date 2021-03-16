Кто будет заниматься контролем безопасности цифрового рынка Беларуси? Итоги совещания во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Высокие технологии и документы, которые должны пресечь незаконные финансовые операции в сфере IT. Все это – темы разговора 16 марта во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас, когда общество стремительно погружается в цифровой мир, стоит ли говорить о том, насколько важны IT для развития любой страны? Да, цифровая трансформация проникла очень глубоко, говорит Президент, и сейчас эта сфера не только локомотив, который тянет за собой экономику, но еще и серый бизнес или технологии, которые неприкрыто используются в политических целях. В связи с этим Александр Лукашенко поставил задачу: взять под контроль вопросы безопасности цифрового рынка.

Как здесь может помочь создание единой структуры, и чей пример возьмем за основу, расскажет Алена Сырова. Вице-премьер, глава Нацбанка, замглавы Администрации Президента и председатель КГК – не самый предсказуемый состав участников для обсуждения работы сферы высоких технологий. Но если добавить, что речь пойдет о финансовых отношениях, которые благодаря IT трансформировались и переходят в цифровую плоскость, все становится понятно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще каких-то два десятка лет назад финансы и IT-индустрия жили каждый своей жизнью. Но сегодня мировые тенденции таковы, что цифра в буквальном смысле проникает в каждый дом. Действия, а иногда просто публичное заявление руководства цифровых гигантов стали существенно влиять на традиционные отрасли. В некоторых странах инструменты IT-корпораций активно и неприкрыто используются в политических процессах. Нам это знакомо. Сегодня мы подробно рассмотрим одну из сфер, куда цифровая трансформация проникла очень глубоко. Это финансовые отношения.

Косвенно этой темы во Дворце Независимости уже касались три года назад, когда Президент принял решение поддержать инициативу IT-сообщества и подписал тот самый декрет № 8, который прозвали революционным.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

В нем уже тогда была возможность развития криптобирж, криптоплатформ и криптовалют. Конечно, в том числе этот элемент дал мощный толчок в развитии парка.

Правда, тогда все это было работой на перспективу, а сегодня – реалии. Токены, например, цифровой аналог ценных бумаг, уже выпускают на площадке одного из наших банков, а в мире активно используют ту же криптовалюту. Правда, как и в случае с традиционными деньгами, работа цифровых рынков сопряжена с определенными рисками. Потому, как того и требуют общеевропейские правила, необходимо решить, кто же будет контролировать работу новой сферы.

Николай Снопков:

Правительство, Национальный банк и Комитет государственного контроля настаивали на закреплении соответствующих контрольных полномочий за администрацией Парка высоких технологий. Основания логичны, поскольку деятельность с использованием цифровых знаков разрешена исключительно в рамках Парка высоких технологий, администрация парка фактически становится контрольным органом в сфере оборота цифровых знаков.