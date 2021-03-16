«Мы готовы предоставить инвентарь для всех». Когда в Минске начнутся массовые субботники?

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:

Мы уже провели один субботник в первых числах марта и в дальнейшем будем обозначать субботы как субботник с приглашением людей уже массово. Мы готовы предоставить и инвентарь для уборки для всех, также у нас есть акция «Чистый двор», поэтому любой желающий может убрать у себя даже на придомовой территории, а я считаю, что это его обязанность. «Я же там не мусорю»... А те виды, которые после снега видны, конечно, неприглядны – это и окурки. Также на прямую линию жалуются, что беспорядок после зимы – окурки, мусор проявляется. Я считаю, что те люди, которые живут в доме, прежде всего сами должны проявить инициативу и пойти на эту уборку.

Лыжероллерная трасса в «Медвежино» и закольцованные велодорожки. Как готовятся к весеннему сезону во Фрунзенском районе? Подробности здесь.