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«Мы готовы предоставить инвентарь для всех». Когда в Минске начнутся массовые субботники?

16 марта 2021 19:47
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Новости Беларуси. В студии «Большого города» Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района.

Илона Волынец, ведущая:
Давайте поговорим про благоустройство. Когда начнутся усиленные субботники, когда будете подключать население к высадке деревьев?

«Мы готовы предоставить инвентарь для всех». Когда в Минске начнутся массовые субботники?-1

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
Мы уже провели один субботник в первых числах марта и в дальнейшем будем обозначать субботы как субботник с приглашением людей уже массово. Мы готовы предоставить и инвентарь для уборки для всех, также у нас есть акция «Чистый двор», поэтому любой желающий может убрать у себя даже на придомовой территории, а я считаю, что это его обязанность. «Я же там не мусорю»... А те виды, которые после снега видны, конечно, неприглядны это и окурки. Также на прямую линию жалуются, что беспорядок после зимы – окурки, мусор проявляется. Я считаю, что те люди, которые живут в доме, прежде всего сами должны проявить инициативу и пойти на эту уборку.

Лыжероллерная трасса в «Медвежино» и закольцованные велодорожки. Как готовятся к весеннему сезону во Фрунзенском районе? Подробности здесь.

# Озеленение # общество # Сергей Шкруднев # Илона Волынец

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