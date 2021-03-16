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В Минске будут по-другому наносить дорожную разметку. Но только на новые дороги

16 марта 2021 19:50
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Новости Беларуси. В 2021 году в Минске используют новый материал для нанесения дорожной разметки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске будут по-другому наносить дорожную разметку. Но только на новые дороги-1

Кроме прежних термопластика и эмали, попробуют и нанесение специального спрея и холодного пластика. Такой материал отличается большей видимостью, а также будет устойчив к износу и противогололедным реагентам.

В Минске будут по-другому наносить дорожную разметку. Но только на новые дороги-4

Такую разметку будут наносить только на новое покрытие. Пристальное внимание уделят и нанесению разметки на велодорожках, в частности, при пересечении перекрестков со светофорами и на пешеходных переходах.

В Минске будут по-другому наносить дорожную разметку. Но только на новые дороги-7

Владимир Хмара, главный инженер СМЭП Мингорисполкома:
Наше предприятие готово приступить уже в плане подготовки, то есть техника готова, люди готовы – все в ожидании, осталось только дождаться погоды. Разметка будет наноситься в круглосуточном режиме. На основных артериях и магистральных улицах она будет наноситься в ночное время для того, чтобы не создавать неудобства для наших автомобилистов.

# Дорожное движение # общество # Владимир Хмара # Фотофакт

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