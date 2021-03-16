В Минске будут по-другому наносить дорожную разметку. Но только на новые дороги

Новости Беларуси. В 2021 году в Минске используют новый материал для нанесения дорожной разметки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кроме прежних термопластика и эмали, попробуют и нанесение специального спрея и холодного пластика. Такой материал отличается большей видимостью, а также будет устойчив к износу и противогололедным реагентам.

Такую разметку будут наносить только на новое покрытие. Пристальное внимание уделят и нанесению разметки на велодорожках, в частности, при пересечении перекрестков со светофорами и на пешеходных переходах.