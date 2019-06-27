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Людям, чьи успехи и достижения создают нашу историю: Александр Лукашенко вручил госнаграды

27 июня 2019 20:50
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Новости Беларуси. Без малого пять десятков белорусов 27 июня наградили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности в репортаже корреспондента Евгения Пустового.

Людям, чьи успехи и достижения создают нашу историю: Александр Лукашенко вручил госнаграды-1

В списке награжденных – звезды театральных подмостков и те, у кого звезды на погонах. Культурная и управленческая элита страны. Но большего всего представителей реального сектора экономики. Человек труда – избитое сочетание, но именно у нас такие люди подчеркнуто в почете.

Людям, чьи успехи и достижения создают нашу историю: Александр Лукашенко вручил госнаграды-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я с удовольствием приветствую вас – талантливых, трудолюбивых, преданных  своему делу профессионалов. Людей, чьи успехи и достижения создают нашу историю, объединяют народ в чувстве гордости за своих соотечественников. Формируют имидж страны – сильной, успешной, созидательной и непременно красивой.

Людям, чьи успехи и достижения создают нашу историю: Александр Лукашенко вручил госнаграды-7

В эти дни мы отмечаем знаковое событие – 75-летие освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Вспоминая великий подвиг народа-победителя, подарившего нам будущее, мы особенно осознаем ответственность за то, каким оно будет у наших детей и внуков. Каждый наш день должен быть прожит ради важной цели – защитить мир, за который отдавали жизни в годы Великой Отечественной, и сохранить трудовые традиции послевоенного поколения. Эти традиции продолжаются в наших успехах и достижениях.

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Ваш патриотизм – лучший пример для подрастающего поколения.

Людям, чьи успехи и достижения создают нашу историю: Александр Лукашенко вручил госнаграды-10

2019 год знаковый и памятный: 30-летие вывода войск из Афганистана. Не в Минске принимали решение ввязаться в геополитические перипетии на извилистых перевалах Саланг, но наши парни проявили мужество на вершинах Гиндукуша. Например, в столичном ОМОНе служит белорусский прототип из той самой девятой роты. Легенд Афганистана, которых обошел стороной кинематограф, не забыли отметить уже мирными наградами независимой Беларуси.

Людям, чьи успехи и достижения создают нашу историю: Александр Лукашенко вручил госнаграды-13

Павел Кресс, председатель Минской областной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:
Мы, люди, прошедшие суровую почти 10-летнюю войну в Афганистане, высоко ценим заботу и внимание нашего государства по обеспечению его безопасности. Александр Григорьевич, я и сейчас хочу сказать, что мы полны сил. Если понадобится, мы имеем боевой и жизненный опыт и будем достойно, если потребуется, защищать свою родину Республику Беларусь.

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Людям, чьи успехи и достижения создают нашу историю: Александр Лукашенко вручил госнаграды-16

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Павел Кресс # Фотофакт

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