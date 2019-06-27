Людям, чьи успехи и достижения создают нашу историю: Александр Лукашенко вручил госнаграды

Новости Беларуси. Без малого пять десятков белорусов 27 июня наградили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности в репортаже корреспондента Евгения Пустового.
Новости Беларуси. Без малого пять десятков белорусов 27 июня наградили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности в репортаже корреспондента Евгения Пустового.
В списке награжденных – звезды театральных подмостков и те, у кого звезды на погонах. Культурная и управленческая элита страны. Но большего всего представителей реального сектора экономики. Человек труда – избитое сочетание, но именно у нас такие люди подчеркнуто в почете.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я с удовольствием приветствую вас – талантливых, трудолюбивых, преданных своему делу профессионалов. Людей, чьи успехи и достижения создают нашу историю, объединяют народ в чувстве гордости за своих соотечественников. Формируют имидж страны – сильной, успешной, созидательной и непременно красивой.
В эти дни мы отмечаем знаковое событие – 75-летие освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Вспоминая великий подвиг народа-победителя, подарившего нам будущее, мы особенно осознаем ответственность за то, каким оно будет у наших детей и внуков. Каждый наш день должен быть прожит ради важной цели – защитить мир, за который отдавали жизни в годы Великой Отечественной, и сохранить трудовые традиции послевоенного поколения. Эти традиции продолжаются в наших успехах и достижениях.
Президент Беларуси: «Всех объединяет искреннее стремление работать во имя родной страны»
Ваш патриотизм – лучший пример для подрастающего поколения.
2019 год знаковый и памятный: 30-летие вывода войск из Афганистана. Не в Минске принимали решение ввязаться в геополитические перипетии на извилистых перевалах Саланг, но наши парни проявили мужество на вершинах Гиндукуша. Например, в столичном ОМОНе служит белорусский прототип из той самой девятой роты. Легенд Афганистана, которых обошел стороной кинематограф, не забыли отметить уже мирными наградами независимой Беларуси.
Павел Кресс, председатель Минской областной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:
Мы, люди, прошедшие суровую почти 10-летнюю войну в Афганистане, высоко ценим заботу и внимание нашего государства по обеспечению его безопасности. Александр Григорьевич, я и сейчас хочу сказать, что мы полны сил. Если понадобится, мы имеем боевой и жизненный опыт и будем достойно, если потребуется, защищать свою родину Республику Беларусь.
Николай Мартынов: «Я считаю, что орден – это признательность всего предпринимательства Беларуси»