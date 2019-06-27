Людям, чьи успехи и достижения создают нашу историю: Александр Лукашенко вручил госнаграды

Новости Беларуси. Без малого пять десятков белорусов 27 июня наградили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в репортаже корреспондента Евгения Пустового.

В списке награжденных – звезды театральных подмостков и те, у кого звезды на погонах. Культурная и управленческая элита страны. Но большего всего представителей реального сектора экономики. Человек труда – избитое сочетание, но именно у нас такие люди подчеркнуто в почете.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я с удовольствием приветствую вас – талантливых, трудолюбивых, преданных своему делу профессионалов. Людей, чьи успехи и достижения создают нашу историю, объединяют народ в чувстве гордости за своих соотечественников. Формируют имидж страны – сильной, успешной, созидательной и непременно красивой.

В эти дни мы отмечаем знаковое событие – 75-летие освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Вспоминая великий подвиг народа-победителя, подарившего нам будущее, мы особенно осознаем ответственность за то, каким оно будет у наших детей и внуков. Каждый наш день должен быть прожит ради важной цели – защитить мир, за который отдавали жизни в годы Великой Отечественной, и сохранить трудовые традиции послевоенного поколения. Эти традиции продолжаются в наших успехах и достижениях. Президент Беларуси: «Всех объединяет искреннее стремление работать во имя родной страны» Ваш патриотизм – лучший пример для подрастающего поколения.

2019 год знаковый и памятный: 30-летие вывода войск из Афганистана. Не в Минске принимали решение ввязаться в геополитические перипетии на извилистых перевалах Саланг, но наши парни проявили мужество на вершинах Гиндукуша. Например, в столичном ОМОНе служит белорусский прототип из той самой девятой роты. Легенд Афганистана, которых обошел стороной кинематограф, не забыли отметить уже мирными наградами независимой Беларуси.