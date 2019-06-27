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Более 10 тысяч человек расстреляны, свыше 1000 погибли на фронтах и в подполье. Военный дневник Несвижского района

27 июня 2019 17:47
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Новости Беларуси. Военный альбом. Более 10 тысяч человек, в том числе детей расстреляны, свыше 1000 погибли на фронтах и в подполье, почти 3000 – угнаны в Германию на работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 10 тысяч человек расстреляны, свыше 1000 погибли на фронтах и в подполье. Военный дневник Несвижского района-1

Такие потери пережил Несвижский район. Фашисты создали здесь два гетто, где многие заключенные погибли от голода и отсутствия медицинской помощи. Но люди не сдались и пережили войну.

Более 10 тысяч человек расстреляны, свыше 1000 погибли на фронтах и в подполье. Военный дневник Несвижского района-4

Более 10 тысяч человек расстреляны, свыше 1000 погибли на фронтах и в подполье. Военный дневник Несвижского района-6

Подробнее в видеоматерниале Алены Чернявской.

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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