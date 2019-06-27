Более 10 тысяч человек расстреляны, свыше 1000 погибли на фронтах и в подполье. Военный дневник Несвижского района

Новости Беларуси. Военный альбом. Более 10 тысяч человек, в том числе детей расстреляны, свыше 1000 погибли на фронтах и в подполье, почти 3000 – угнаны в Германию на работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Военный альбом. Более 10 тысяч человек, в том числе детей расстреляны, свыше 1000 погибли на фронтах и в подполье, почти 3000 – угнаны в Германию на работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Такие потери пережил Несвижский район. Фашисты создали здесь два гетто, где многие заключенные погибли от голода и отсутствия медицинской помощи. Но люди не сдались и пережили войну.
Подробнее в видеоматерниале Алены Чернявской.