Президент Беларуси: «Всех объединяет искреннее стремление работать во имя родной страны»

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости государственные награды лучшим их лучших в своих сферах, настоящим героям нашего времени, вручил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учёные, преподаватели, деятели культуры и искусств, спортсмены, представители силовых структур, а также те, кто отличился в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве. Всего около 50 человек.

И каждый из них – настоящий профессионал своего дела. Вручение высоких государственных наград в преддверии главного государственного праздника – Дня Независимости – уже стало хорошей традицией. Это во многом символично. Ведь именно в руках таких талантливых и целеустремлённых людей будущее нашей страны. А вспоминая великий подвиг, мы особенно остро осознаём ответственность за то, каким это будущее будет у наших детей и внуков, – подчеркнёт наш Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня тут присутствуют представители самых разных профессий, но всех их объединяет искреннее стремление работать во имя родной страны. Мы благодарим сотрудников правоохранительных органов, силовых ведомств, воинов-интернационалистов за верность долгу и преданность Отечеству, проявленные в службе смелость и мужество.

Мы также чествуем работников аграрной отрасли за достижения в прошедшем году. Пусть и нынешний, непростой с точки зрения погодных условий, год будет результативным и укрепит нашу продовольственную безопасность. Среди награжденных – сотрудники компаний «Белавиа», «Беларуськалий», «МАПИД», «Марко» – предприятий, которые являются настоящими брендами, знаковыми предприятиями нашей Беларуси, известными далеко за пределами страны. Приятно видеть в этом зале работников здравоохранения, науки и образования, лучших специалистов этой отрасли.

Высоких наград удостоены деятели культуры и искусства. Своим творчеством вы делаете нашу жизнь ярче и духовно богаче. Недавно вы это продемонстрировали при открытии II Европейских игр. Здесь присутствуют спортсмены и тренеры – самые популярные сегодня в стране люди. II Европейские игры дарят нам немало ярких побед. Мы гордимся успехами наших соотечественников, ну и, конечно же, каждый день ждем новых побед. Достижения каждого из вас, трудолюбие и дисциплина – главные условия экономического благополучия страны, ее независимости.

Ещё одним приятным подарком до начала торжественной церемонии для героев стала экскурсия по Дворцу Независимости.



Гости прошлись по ставшим уже историческими местам, которые раньше могли видеть лишь на телеэкранах. Зелёный зал, красный, зал торжественных церемоний.