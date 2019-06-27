Иностранные туристы для въезда в Беларусь могут покупать медицинские страховки онлайн

Новости Беларуси. Для иностранных туристов, въезжающих в Беларусь, значительно упростилась еще одна формальность. Они теперь могут покупать медицинские страховки онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раньше это нужно было делать только по приезду в страну, но до прохождения пограничного контроля.

Кстати, с 1 сентября пограничники перестанут проверять наличие страхового полиса. Получается, что его проверят только, как и сейчас, при получении визы. А жители стран, с которыми у нас безвиз, страховку иметь должны, но проверять ее никто не будет.