«16 человек уже удалены»: в РИКЗе рассказали, за что отстраняют от ЦТ

Новости Беларуси. Свой медальный зачет проходит в эти дни у белорусских абитуриентов. Вступительная кампания в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 июня выпускники проверяли свои знания по истории Беларуси. Испытание стало тринадцатым с начала экзаменационной гонки. Уже известны результаты по первым трем тестам. Белорусский на 100 % знают 42 абитуриента, заветную сотню по русскому получили 36 человек, 15 показали максимальное знание на обществоведении. Количество абитуриентов, которые взяли пороговый минимум на ЦТ, пока не называют. Но отмечают: есть набравшие 0 баллов.

Юрий Миксюк, директор «Республиканского института контроля знаний»:

Есть попытки нарушать те правила, по которым оно проводится. 16 человек уже удалены за такие нарушения. Большинство из них – за использование мобильных телефонов, за пронос в аудиторию – 13 человек. И где-то три человека за использование шпаргалок. 22 человека не смогли пройти, потому что у них ухудшилось самочувствие. Эти люди смогут пройти испытание в резервный день.

Ирина Рынейская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В Государственную комиссию по контролю к настоящему дню поступило 14 обращений граждан. Из них четыре на горячую линию, 10 письменных обращений. Экстраординарных вопросов нет. В основном это обращения законных представителей абитуриентов, носящие частный индивидуальный характер. Серьезных нарушений в рамках вступительной кампании не выявлено членами госкомиссии.