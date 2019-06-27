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«16 человек уже удалены»: в РИКЗе рассказали, за что отстраняют от ЦТ

27 июня 2019 18:12
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Новости Беларуси. Свой медальный зачет проходит в эти дни у белорусских абитуриентов. Вступительная кампания в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«16 человек уже удалены»: в РИКЗе рассказали, за что отстраняют от ЦТ-1

27 июня выпускники проверяли свои знания по истории Беларуси. Испытание стало тринадцатым с начала экзаменационной гонки. Уже известны результаты по первым трем  тестам. Белорусский на 100 % знают 42 абитуриента, заветную сотню по русскому получили 36 человек, 15 показали максимальное знание на обществоведении.

Количество абитуриентов, которые взяли пороговый минимум на ЦТ, пока не называют. Но отмечают: есть набравшие 0 баллов.

«16 человек уже удалены»: в РИКЗе рассказали, за что отстраняют от ЦТ-4

Юрий Миксюк, директор «Республиканского института контроля знаний»:
Есть попытки нарушать те правила, по которым оно проводится. 16 человек уже удалены за такие нарушения. Большинство из них – за использование мобильных телефонов, за пронос в аудиторию – 13 человек. И где-то три человека за использование шпаргалок.

22 человека не смогли пройти, потому что у них ухудшилось самочувствие. Эти люди смогут пройти испытание в резервный день.

«16 человек уже удалены»: в РИКЗе рассказали, за что отстраняют от ЦТ-7

Ирина Рынейская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В Государственную комиссию по контролю к настоящему дню поступило 14 обращений граждан. Из них четыре на горячую линию, 10 письменных обращений. Экстраординарных вопросов нет. В основном это обращения законных представителей абитуриентов, носящие частный индивидуальный характер. Серьезных нарушений в рамках вступительной кампании не выявлено членами госкомиссии.

«16 человек уже удалены»: в РИКЗе рассказали, за что отстраняют от ЦТ-10

Следующий экзамен пройдет 29 июня – по географии. Предусмотрены и резервные дни. Сертификаты централизованного тестирования начнут выдавать с 10 июля. Они будут действительны два года.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Юрий Миксюк # Ирина Рынейская # Фотофакт

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