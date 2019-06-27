Филигранная работа. Во Дворце Независимости проходит выставка «Спорт 21 века в скульптуре»

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости государственные награды лучшим из лучших в своих сферах, настоящим героям нашего времени вручил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси: «Всех объединяет искреннее стремление работать во имя родной страны»

Николай Мартынов, генеральный директор холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»:

Я считаю, что орден – это признательность всего предпринимательства Беларуси. Это значит, что уже сегодня, не важно государственное предприятие или частное, если ты вносишь достойный вклад в развитие нашей страны, это признается.

Юрий Купрацевич, тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу:

Очень приятно получить эту государственную награду, большое спасибо Анне Гуськовой за результат, который она показала на Олимпийских играх. Также я горжусь Александрой Романовской, которая через год выиграла чемпионат мира. Тоже спортсменка, к которой я имею прямое отношение. Я горжусь этим видом спорта и очень счастлив, что я работаю в нем.



«Стремиться ввысь – отношу это, вообще, к жизни». Большое интервью Анны Гуськовой о спорте, тату и журналистах

Александр Дубов, заместитель генерального прокурора Беларуси:

В преддверии праздника вручение государственных наград – это очень важно и значимо.

Посмотреть гости могли и на уникальную коллекцию, приуроченную к Европейским играм. «Спорт 21 века в скульптуре» – именно так называются эти работы. Всего в коллекции – 14 экспонатов, а вот представляют они 10 видов спорта. Кропотливая работа заняла около года.

Впервые в скульптуре малых форм применили уникальную поворотно-образную систему. Совместно с редчайшей огранкой минералов она позволила создать по-настоящему экспрессивные образы, а главное – очень реалистичные.