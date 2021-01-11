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«Люди ждут волшебство этого праздника». Как прошла встреча детей с митрополитом Вениамином в Минске?

11 января 2021 17:13
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Новости Беларуси. Праздник духовности. 200 детей приняли участие во встрече с митрополитом Вениамином в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках проекта «Рождественская елка – наши дети» в столицу приехали ребята из районов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Это школьники из Брестской, Гомельской, Минской и Гродненской областей. Все они, кроме отличной учебы, радуют родителей успехами в музыке, спорте и науке.

О том, как все прошло, расскажет Дмитрий Боярович.

«Люди ждут волшебство этого праздника». Как прошла встреча детей с митрополитом Вениамином в Минске?-1

Поездка в Минск – одно из событий, которого Полина очень ждала в этот Новый год. В столицу девочка приехала из Быхова.

«Люди ждут волшебство этого праздника». Как прошла встреча детей с митрополитом Вениамином в Минске?-4

Вместе с подругами по ансамблю она представила песню «Свет Рождественской звезды». Ее спели а капелла.

«Люди ждут волшебство этого праздника». Как прошла встреча детей с митрополитом Вениамином в Минске?-7

Полина Стрельцова, участница вокального ансамбля «Смешарики»:
Мы пели ее в прошлом году тут, она о Рождестве, как люди ждут волшебство этого праздника. И они его получают.

«Люди ждут волшебство этого праздника». Как прошла встреча детей с митрополитом Вениамином в Минске?-10

Елена Бавтрушова, руководитель вокального ансамбля «Смешарики»:
Уже не в первый раз мы с нашего маленького городка Быхова приезжаем сюда для того, чтобы показать творчество наших детей, чтобы принести вклад какой-то духовный в нашу церковь, в нашу культуру белорусскую.

«Люди ждут волшебство этого праздника». Как прошла встреча детей с митрополитом Вениамином в Минске?-13

В главный православный храм Беларуси приехали 200 детей. Это отличники учебы, призеры олимпиад. Каждый из них так или иначе заслужил встречу с митрополитом. Владыка поздравил их с праздниками и благословил. Многие из ребят подготовили художественные номера. И все получили сладкие подарки.

«Дети приобщаются к духовной традиции нашего народа». 200 ребят встретились с митрополитом Вениамином

«Люди ждут волшебство этого праздника». Как прошла встреча детей с митрополитом Вениамином в Минске?-16

Такие встречи в Рождество – традиция, которой уже 27 лет. Каждый год в Минске принимают ребят из пострадавших территорий.

«Люди ждут волшебство этого праздника». Как прошла встреча детей с митрополитом Вениамином в Минске?-19

Сегодня к ним относится 21 район. Там живут более миллиона человек, в том числе 217 тысяч детей. Они имеют право на бесплатное питание в школе и на оздоровление в санаториях.

«Люди ждут волшебство этого праздника». Как прошла встреча детей с митрополитом Вениамином в Минске?-22

За годы реализации проект «Рождественская елка – наши дети» объединил более 50 тысяч детей. По традиции, в эти дни они посещают музеи в Минске, цирк.

«Люди ждут волшебство этого праздника». Как прошла встреча детей с митрополитом Вениамином в Минске?-25

В этом году там для ребят подготовили новогоднее представление «В поисках волшебства». Школьники побывали в мастерской Деда Мороза и окунулись в приключения вместе с героями сказок.

«Люди ждут волшебство этого праздника». Как прошла встреча детей с митрополитом Вениамином в Минске?-28

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Сегодняшняя встреча стала финальным аккордом акции «Наши дети», хоть официально она завершилась накануне. В благотворительном проекте приняли участие более 4 тысяч детей со всей страны. Все, кто нуждался во внимании и заботе, их получили.

# Православные в Беларуси # общество # Дмитрий Боярович # Полина Стрельцова # Елена Бавтрушова # Митрополит Вениамин # Дмитрий Воронюк # Фотофакт

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