Прямой эфир

К концу недели в Беларуси ожидаются сильные морозы – до -25. Как с непогодой справляются коммунальные службы?

11 января 2021 16:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске продолжают интенсивную уборку снега, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В минувшие выходные коммунальщики работали в круглосуточном режиме.

В отдельных местах высота сугробов достигала 25 сантиметров.

К концу недели в Беларуси ожидаются сильные морозы – до -25. Как с непогодой справляются коммунальные службы?-1

Чтобы оперативно справится с последствиями обильных снегопадов, было задействовано более 700 единиц спецтехники. Идет уборка проезжей части, пешеходных зон, подходов к подземным и наземным пешеходным переходам, а также остановочных пунктов.

Особое внимание – мостам и путепроводам. За несколько дней в Минске уже вывезено без малого 40 тысяч кубометров снега. Помочь коммунальным службам призывают и минчан.

К концу недели в Беларуси ожидаются сильные морозы – до -25. Как с непогодой справляются коммунальные службы?-4

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:
Мы приглашали жителей оказать содействие и поучаствовать в расчистке дворовых территорий от снега. Более активно, можно сказать, приняли участие автовладельцы. Наверное, потому что в правилах благоустройства прописано обязательство, что автовладелец обязан в радиусе метра очистить территорию вокруг автомобиля как от мусора, так и от снега.

Вместе с тем и активные жители тоже принимали участие. В принципе, объявления были размещены на информационных досках жилых домов – о том, что можно снегоуборочный инвентарь получить в ЖЭУ. Поэтому, если у кого-то будет желание, пожалуйста, приходите в ЖЭУ, вам окажут помощь по предоставлению инвентаря.

К концу недели в Беларуси ожидаются сильные морозы – до -25. Как с непогодой справляются коммунальные службы?-7

По прогнозам синоптиков, на неделе в столице будет облачно, без осадков не обойдется. К концу недели ожидаются еще и сильные морозы – до -25 градусов.

К концу недели в Беларуси ожидаются сильные морозы – до -25. Как с непогодой справляются коммунальные службы?-10

Горремавтодор обращается к водителям с просьбой не создавать препятствий для работы снегоуборочной техники.

Читайте также:

Как обезопасить себя за рулём в снегопад? ГАИ напоминает простые правила

Снегопады – это красиво. Мы собрали для вас несколько кадров настоящей зимы

Какая погода ожидается в январе 2021 года? Прогноз климатолога

# Погода в Беларуси # общество # Анастасия Воробьева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Тоже будем бегать с бубном вокруг итогов». Кто и зачем пытается дискредитировать ВНС?
11 января 2021 16:26

«Тоже будем бегать с бубном вокруг итогов». Кто и зачем пытается дискредитировать ВНС?

Соцподдержка, медицина, образование, налоги. Через сайт ВНС поступило уже более 300 предложений
11 января 2021 16:20

Соцподдержка, медицина, образование, налоги. Через сайт ВНС поступило уже более 300 предложений

«Я смогла заявить миру о себе». Кто выиграл конкурс «Ученик года» в Минской области?
11 января 2021 16:13

«Я смогла заявить миру о себе». Кто выиграл конкурс «Ученик года» в Минской области?