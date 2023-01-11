Шопоголизмом чаще страдают женщины от 18 до 35 лет. Как избавиться от такой зависимости?

Шопоголизм (или ониомания) – это безумное желание что-либо покупать без необходимости. Чаще всего такая зависимость сигнализирует о недостатке внимания или внутреннем одиночестве и пустоте.

Мария Бунчикова, психолог:

Данной зависимостью чаще страдают женщины, чем мужчины. И чаще всего в возрасте от 18 до 35 лет. Однако шопоголизмом может страдать абсолютно любой человек, невзирая на его материальное положение и его статус. А самой яркой причиной развития этого недуга является стресс.

Евгений Кишов, гештальт-терапевт, психолог:

Как и любая зависимость, шопоголизм формируется на основе внутреннего убеждения, что можно избегать удовлетворения какой-то потребности, которую бывает сложно удовлетворить прямым способом, при помощи заместителей, что могло бы ее заменить. Например, пойти в магазин и купить себе что-нибудь.

Мария Бунчикова:

Шопоголик, который переступает порог магазина, сразу же избавляется от чувства одиночества, чувства пустоты внутренней и получает таким образом, позитивные эмоции, его проблемы уходят на второй план. Одним из самых ярких проявлений шопоголизма является сейломания. Это такое магическое воздействие слова «скидка» на людей, чтобы они совершали бездумные и совершенно ненужные покупки.

Евгений Кишов:

Шопоголизм может становиться проблемой в тех случаях, когда человек начинает тратить большую часть своего бюджета на какие-то покупки или даже тратить не свои деньги для удовлетворения этой потребности. Как любая зависимость, шопоголизм характеризуется толерантностью, то есть со временем человек хочет покупать все больше и больше. Мария Бунчикова:

Шопоголизм не решает проблемы людей, а только способствует их накоплению. Конечно же, на это уходит много денежных средств. Ученые выделяют несколько видов шопоголиков. Спонтанный шопоголик – это человек, который заходит в магазин и может совершить покупку спонтанно просто потому, что низкая цена или скидка, или еще какие-то свои соображения.