«Это очередная веха истории». Прокуратура продолжает знакомить молодёжь с фактами геноцида белорусов

Новости Беларуси. «Больше, чем память…» В Год мира и созидания не теряет своей актуальности тема геноцида белорусского народа. Работники прокуратуры продолжают знакомить молодежь со зверскими фактами уголовных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в брилевской школе 11 января прошла диалоговая площадка с прокурором Гомельского района и представителями комиссии по делам несовершеннолетних. Учеников познакомили с материалами расследования трагедии в Ченковском лесу. Там было обнаружено одно из самых крупных захоронений мирных жителей времен Великой Отечественной войны. Эксперты обследовали около 30 братских могил и изъяли из земли более 800 останков женщин и стариков.

Владислав Жураковский, прокурор Гомельского района:

Когда погодные условия будут позволять, 52-й отдельный поисковый батальон прибудет в наш Ченковский лес, в Гомельский район. И будут продолжаться раскопки. Потому что объем работ довольно серьезный. Весь год плодотворно мы работали, и в позапрошлый год. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа – это очередная веха истории, которую мы должны доводить до нашего младшего поколения. Они должны знать, понимать и ни в коем случае не забывать о тех зверствах фашистов, которые творились в годы Великой Отечественной войны.